Caixa faz leilão de imóveis até 70% mais baratos nesta terça

São Paulo – Nesta terça (23), a Zukerman Leilões realiza um leilão de 509 imóveis retomados pela Caixa, com preços mínimos de venda até 70% mais baixos do que os valores avaliados pelo banco.

Os imóveis leiloados são casas, apartamentos terrenos e imóveis comerciais, ocupados e desocupados. Os preços mínimos de venda variam entre 100.650 reais e 1.395.869 reais.

O leilão acontece presencialmente em São Paulo, no Hotel Maksoud Plaza (Rua São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista), a partir das 10h. Também é possível enviar lances pela internet, com um cadastro prévio no site da Zukerman.

Os imóveis ficam nas seguintes cidades do estado de São Paulo: São Paulo, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itapevi, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das Cruzes, Poá, Santo André, São Bernardo, Suzano, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista, Jandira, Diadema, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Osasco, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires, Arujá, Mairiporã e Santana de Parnaíba.

Ao comprar imóvel em leilão, é preciso estar disposto a encarar alguns riscos e a tomar alguns cuidados para que a compra seja bem-sucedida. Confira algumas dicas para arrematar um imóvel em leilão sem sair no prejuízo.