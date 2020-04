Caixa fará pagamento do saque do FGTS em junho para todos os trabalhadores

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse, nesta quinta-feira, que o banco fará os pagamentos das contas do FGTS para todos os trabalhadores em junho.

De acordo com a medida provisória que autorizou a nova rodada de saques do Fundo de até R$ 1.045 por cotista, o prazo para a retirada dos recursos vai do dia e 15 de junho a 31 de dezembro.

Guimarães informou que a Caixa vai abrir uma conta poupança virtual para os trabalhadores que não têm em banco a fim de efetuar o crédito, mesmo procedimento a ser adotado no pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para os informais.

“Faremos o pagamento de todas as contas do FGTS no valor de um salário mínimo, em junho. Mas nós pedimos calma, as pessoas não precisam ir para a agência agora porque só receberão em junho”, disse Guimarães, acrescentando:

“Todas as pessoas que vão receber e que ainda não tem conta corrente em nenhum banco, receberão de graça também uma conta poupança digital exatamente como todos os brasileiros que não tem conta e que estão recebendo agora o auxílio de R$ 600. Esta será uma política nossa a partir de agora. A poupança digital é um programa de inclusão social e financeira”.

Para efetuar os pagamentos das contas do FGTS, a Caixa vai anunciar um cronograma, de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores.