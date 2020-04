Caixa falha em resolver problemas em apps e central e reclamações explodem

Há pelo menos uma semana a Caixa falha em responder e solucionar problemas nos aplicativos do Caixa Tem e Caixa Habitação e também em sua central telefônica. De acordo com depoimentos no site Reclame Aqui, todos os canais estão fora do ar, o que faz com que quem deseje gerir o auxílio de R$ 600 pelo app ou solicitar a pausa no financiamento do imóvel não consiga concluir a operação.

O auxílio emergencial e a pausa no financiamento fazem com que as reclamações sobre o banco crescessem quase 10 vezes desde o dia 17 de março. Naquele período, 85 reclamações foram registradas no Reclame Aqui. Nesta quinta-feira (23), foram mais de 700, a maioria sobre a pausa para financiamentos e o auxílio emergencial.

Os aplicativos são a única forma de solicitar a pausa no financiamento de imóvel e gerenciar o auxílio emergencial recebido por meio da conta poupança social da Caixa, no caso de trabalhadores sem conta em banco.

A Caixa prometeu que a pausa do financiamento será feita de forma retroativa a partir do pedido, mas se não há como registrar o pedido, as prestações vão vencer e o cliente do banco não terá outro recurso a não ser pagar o valor. No caso do auxílio emergencial, trabalhadores que já estão em grande situação de vulnerabilidade, ainda que tenham recebido o valor, não conseguem acessar o dinheiro.

Em live feita pelo Valor Econômico, perguntado sobre falhas no app, o presidente da Caixa Pedro Guimarães foi evasivo. “Estamos constantemente realizando upgrades”. O presidente disse que o banco está melhorando e pediu desculpas, mas nunca houve uma operação tão grande feita pela instituição financeira. “Até a semana que vem iremos pagar 45 milhões de brasileiros”.

Data Total Auxílio emergencial Pausa no financiamento 17-Mar 85 0 1 18-Mar 76 0 1 19-Mar 90 0 5 20-Mar 106 0 14 21-Mar 54 0 5 22-Mar 32 0 1 23-Mar 186 0 37 24-Mar 185 0 50 25-Mar 150 0 34 26-Mar 194 0 70 27-Mar 210 0 65 28-Mar 85 0 24 29-Mar 63 0 10 30-Mar 301 0 117 31-Mar 287 0 79 01-abr 275 1 86 02-abr 290 2 67 03-abr 226 0 46 04-abr 79 0 10 05-abr 37 0 8 06-abr 249 0 44 07-abr 291 28 41 08-abr 236 17 33 09-abr 283 23 23 10-abr 169 26 10 11-abr 86 14 10 12-abr 61 9 11 13-abr 333 30 41 14-abr 385 34 47 15-abr 337 44 47 16-abr 361 58 44 17-abr 365 82 53 18-abr 210 70 8 19-abr 105 34 11 20-abr 595 171 58 21-abr 700 262 27 22-abr 885 290 82 23-abr 784 347 51

No app Caixa Habitação, quem escolhe o botão para pausar o financiamento de imóveis por 90 dias é redirecionado para uma página que não completa o processo.

A central telefônica parece estar funcionando. Mas a cada momento que a opção de falar com um atendente é escolhida, a ligação é automaticamente desligada.

Procurada, a Caixa não mandou um posicionamento até a publicação da reportagem, nem deu perspectiva de quando os problemas serão resolvidos.