BB, Caixa e Santander mantêm atendimento normal na rede de agências

São Paulo – Em meio ao caos com o coronavírus, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Santander decidiram manter as agências abertas com funcionamento normal. No entanto, a recomendação é que os clientes façam as transações por aplicativos ou pela internet, a fim de evitar aglomerações nas unidades, correspondentes e lotéricas.

Segundo o BB, em nota, quaisquer mudanças no atendimento de suas unidades serão informadas imediatamente aos seus clientes/usuários e ao mercado.

“Toda a rede de atendimento foi instruída a afixar cartazes alertando os clientes de que o canal oficial com informações sobre o coronavírus é a página do Ministério da Saúde (coronavirus.saude.gov.br/). O banco publicou ainda orientações sobre o COVID-19 nos perfis de redes sociais e site institucional, assim como no internet banking”, diz a Caixa em nota.

Já o Santander recomendou aos funcionários maior atenção, bem como evitar o contato físico, mantendo a distância mínima de um metro entre as pessoas. Outras orientações incluem a redução das visitas comerciais, dando preferência a ferramentas como o telefone e chamadas de vídeo, conforme orientação do Ministério da Saúde.

“Nas agências com grande circulação ou com maior frequência de grupos de maior risco, será avaliada a necessidade de medidas adicionais, como a entrada escalonada de pessoas, para impedir a formação de aglomerações”, disse o banco em nota.