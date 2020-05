Caixa dá cartão de débito virtual para quem receber auxílio emergencial

O beneficiário que recebe o auxílio emergencial de R$ 600 pela poupança social digital da Caixa pode emitir a partir de agora o cartão de débito virtual para compras pela internet em sites e aplicativos que aceitam débito.

A emissão do cartão pelo banco é é gratuita e a compra é debitada diretamente da conta, sem que para isso o beneficiário possa sair de casa.

Para gerar o cartão basta acessar o aplicativo Caixa Tem e selecionar a opção “Cartão de débito virtual”, logo na tela inicial. Com mais dois passos o app envia a imagem do cartão com os dados para o usuário utilizar na internet.

Para usar o cartão de débito virtual basta informar os dados informados pelo aplicativo nos sites e aplicativos que aceitam débito. São mais de mil lojas online que aceitam o cartão, bem como sites de concessionárias, como de energia e água.

EXAME Research — 30 dias grátis da melhor análise de investimentos

As compras são seguras porque para cada transação é gerado um código de segurança, enquanto nos cartões normais o número é sempre o mesmo. Para as compras recorrentes, o número é salvo e não é preciso gerar um código a cada compra.