Caixa começa a pagar PIS para cotistas com até 59 anos

São Paulo – Começou nesta segunda-feira (2) o calendário de pagamentos do PIS para cotistas com até 59 anos. Diferente dos saques anteriores, não há prazo final para a retirada do dinheiro.

O calendário segue a Medida Provisória 889/2019, assinada pelo governo federal, que disponibiliza a qualquer titular da conta individual dos participantes do PIS/Pasep o saque integral do seu saldo, de acordo com o calendário.

Com abertura dessa nova fase de pagamento, agora todos os participantes cadastrados no PIS até 4 de outubro de 1988 que tenham saldo na conta poderão sacar o valor.

Quem tem direito Recebem a partir de Crédito em conta na Caixa para todas as idades 19/08/2019 A partir de 60 anos 26/08/2019 Até 59 anos 02/09/2019

Até o momento, a Caixa já pagou 269 milhões de reais para 428 mil trabalhadores. O banco liberou 18,3 bilhões de reais das cotas do PIS a 10,4 milhões de trabalhadores, que podem sacar os valores a qualquer tempo.

Como sacar

Os saques de até 3 mil reais podem ser feitos com o Cartão do Cidadão e a Senha Cidadão nos terminais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, com documento de identificação oficial com foto.

Os valores acima de 3 mil reais devem ser sacados nas agências, mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto, por cotistas que não possuem Cartão do Cidadão e Senha.

O beneficiário legal, na condição de herdeiro, pode comparecer a qualquer agência portando documento oficial de identificação com foto e outro que comprove sua condição de sucessor para realizar o saque.

Em outros casos, o representante legal do cotista pode retirar o saldo mediante procuração particular, com firma reconhecida, ou por instrumento público que contenha outorga de poderes para solicitação e saque das cotas.

Para atender aos trabalhadores com direito a cotas do PIS, a Caixa criou um site onde é possível consultar o direito às cotas, além de valores, calendário de pagamento, locais para o saque e documentação necessária.

O cotista também pode acessar as informações pelo aplicativo Caixa Trabalhador e nos terminais de Autoatendimento, por meio do Cartão e Senha do Cidadão.

A Caixa alerta que não envia links e não solicita confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou Whatsapp. Os canais oficiais do banco são as únicas fontes seguras de informação ao trabalhador.