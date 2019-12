Caixa baixa juros do financiamento imobiliário e do cheque especial

São Paulo – Um dia após uma nova redução da Selic, a taxa básica de juros do país, a Caixa Econômica Federal anunciou a redução de seus cobrados tanto no crédito pessoal quanto no financimento imobiliário para clientes com relacionamento com o banco.

No crédito imobiliário, clientes que recebem seu salário pelo banco pagarão juros de 6,5% ao ano mais a TR, taxa de referência do sistema financeiro que atualmente está zerada. A redução foi de 0,25 ponto percentual, de acordo com a Caixa, e vale apenas para os financiamentos atrelados à TR, nas diferentes modalidades (Sistema Financeiro de Habitação – SFH e o Sistema Financeiro Imobiliário – SFI). A Caixa também possui financimamento imobiliário atrelado à inflação.

Dentro do crédito pessoal, os juros do cheque especial saíram de 8,99% ao mês para 8% ao mês. Para os clientes que optarem pelo pacote de relacionamento com o banco, que inclui, por exemplo, o recebimento do salário em conta Caixa, o cheque especial sai de 4,99% ao mês para 4,95% ao mês – a média do mercado para o cheque especial, de acordo com o Banco Central, gira em torno dos 12% ao mês. As novas taxas começam a valer em 2 de janeiro de 2020.