Caixa atinge R$ 1 bi em linha de crédito imobiliário atrelada à inflação

A Caixa conseguiu a marca de 1 bilhão de reais contratados na nova linha de crédito imobiliário com correção pelo índice oficial de inflação e prepara para a semana que vem redução nas taxas dos financiamentos à casa própria corrigidos pela Taxa Referencial (TR).

Desde que foi lançada, no dia 20 de agosto, o banco estatal já registrou 4 milhões de simulações para a linha atualizada pela inflação, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O banco tem 9,8 bilhões de reais em crédito pré-aprovado.

A cúpula do banco ficou impressionada com os números porque, em cerca de 40 dias, contratou o esperado para o ano.

A nova linha vale para imóveis residenciais enquadrados no Sistema Financeiro da Habitação (SFH), cujo limite de valor é 1,5 milhão de reais, e no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

A modalidade tem taxa mínima de IPCA + 2,95%. Já os juros mínimos das outras linhas são de TR + 9,75%.

Durante o anúncio da linha, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que na condição atual a parcela de um imóvel de 300 mil reais seria superior a 3 mil reais. Com a nova modalidade, segundo ele, a parcela cai para cerca de 2 mil reais.

Depois de os bancos privados reduzirem suas taxas para as linhas de crédito imobiliário corrigidas pela TR, a Caixa também deve anunciar para a semana que vem redução de seus juros nessa modalidade. Nesta semana, Bradesco anunciou taxa mínima de TR + 7,30% ao ano. O Itaú já tinha baixado, na semana passada, sua taxa mínima para TR + 7,45% e, antes, o Santander, TR + 7,99%.

A nova modalidade de crédito imobiliário atrelada ao IPCA é maior aposta da Caixa para renovar o mercado imobiliário. A expectativa da direção do banco é de um aumento maior da competição no mercado com outros bancos nessa modalidade, apesar das críticas do risco que o empréstimo atrelado à inflação tem, uma vez que, se o IPCA aumentar no período do contrato, o custo do financiamento também aumentará.

Guimarães rebate as críticas com o argumento que a correção pela inflação visa a dar mais transparência para o cliente que optar pelo crédito (já que a Taxa Referencial é definida pelo governo) e que o custo também aumenta se a operação tiver como correção a TR.

A Caixa vai iniciar o processo de securitização do crédito atrelado ao IPCA (venda de parte da carteira para outras instituições). Quando o volume dessa linha atingir 10 bilhões de reais o banco deve vender a metade para os rivais.

A Caixa ainda anunciou que vai chamar 120 mil clientes de todo o País para regularizar suas dívidas que já estão na Justiça com o banco. Ao todo, o valor dos débitos soma 6,6 bilhões de reais, mas o banco vai dar desconto de até 90% caso o cliente pague à vista. Com a ação, pretende recuperar 1,2 bilhão de reais. A semana da conciliação vai de 7 a 11 de outubro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.