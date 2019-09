Caixa abrirá agências neste sábado para saque do FGTS 

São Paulo – A Caixa inicia o pagamento do saque de até 500 reais nesta sexta-feira. Para atender a demanda dos clientes, as agências do banco abrirão no próximo sábado (14) das 9h às 15h.

A Caixa também ampliará em duas horas o horário de atendimento na sexta-feira (13), na segunda-feira (16) e terça-feira (17). Dessa maneira, as agências que abrem às 10h terão abertura antecipada para às 8 horas da manhã. Já as que abrem às 11h abrirão às 9h.

Neste primeiro momento, poderão sacar o FGTS quem tem conta poupança na Caixa e quem nasceu janeiro, fevereiro, março e abril.

Os próximos a ter acesso ao saque serão os nascidos em maio, junho, julho e agosto, no dia 27 deste mês. Em seguida, no dia 9 de outubro, recebem os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Segundo a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança. Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa: site, Internet Banking ou aplicativo no celular.

Para aqueles que não têm conta poupança na Caixa, aberta até o dia 24 de julho de 2019, o calendário começa no dia 18 de outubro, para os nascidos em janeiro, e vai até 6 de março de 2020, para os nascidos em dezembro.