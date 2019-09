Cai proibição de mototáxi em SP, e Uber das motos atinge 100 mil usuários

O usuário pode colocar o endereço em que se encontra e, logo após, adicionar o endereço de destino. Para solicitar uma corrida é só clicar em “Solicitar serviço”.

Para saber o valor aproximado do serviço, é necessário digitar o endereço inicial e o destino final.

Por enquanto o Picap só permite pagamento em dinheiro, mas a startup espera oferecer a opção de crédito a partir do mês que vem. A tarifa do app é fixada no momento do pedido da corrida.

Sem cobrança de comissão

Para quem está em busca de uma renda extra, inicialmente a startup não irá cobrar comissão de motoqueiros brasileiros. É uma forma de incentivar o uso do app por aqui.

Na Colômbia, o app cobra uma taxa de 15% pela intermediação do serviço. “É uma referência que também devemos aplicar por aqui”, explica Travassos.

Para se tornar um motorista cadastrado, basta baixar o aplicativo, fazer cadastro com Facebook ou e-mail, clicar no menu localizado no canto superior esquerdo da tela, clicar em “tornar-se um motorista”, enviar documentos e esperar até 48h.

Para ter o cadastro validado na plataforma da Picap, o motociclista precisa ter pelo menos 21 anos; apresentar a Carteira Nacional de Habilitação tipo A com vigência de pelo menos dois anos; documentos atualizados do veículo, incluindo o pagamento do seguro DPVAT; possuir uma motocicleta com até 10 anos de fabricação e motor de, no mínimo, 100 cilindradas.

É obrigatório o do capacete, tanto para o condutor quanto para o passageiro. O app verifica antecedentes criminais. “A segurança é um tema complexo que está sempre no nosso radar. Na Colômbia não temos registro de acidentes fatais, apenas leves. E, no caso de alguma ocorrência, temos uma equipe de atendimento para orientar os motoristas”.

Três anos de funcionamento

O Picap já realiza cerca de 1 milhão de corridas por mês nas cidades e países onde atua. Além da Colômbia e Brasil, o app tem operação no México, Argentina, Guatemala e Chile.

Iniciada com capital próprio, a startup recebeu investimentos de 2,5 milhões de dólares, o que permitiu expandir o serviço para outros países. A captação foi liderada pelo empresa de venture capital do Vale do Silício, a Signia.

A ideia do aplicativo nasceu a partir da frustração de dois colombianos que vivem em Bogotá: Héctor Neira e Daniel Rodriguez. Enquanto perdiam horas por dia no trânsito, eles observaram que as motocicletas eram o meio de transporte mais eficiente para meios urbanos congestionados.

Héctor tem experiência em finanças e comércio exterior e trabalhou mais de dez anos em empresas de telecomunicações e tecnologia, enquanto Daniel é um engenheiro de software com mais de oito anos de experiência em empresas de telecomunicações e tecnologia. Ambos se conheceram em 2014 trabalhando como CFO e CTO para uma empresa de tecnologia focada em mobilidade e transporte na Colômbia .