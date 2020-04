C6 Bank reduz para 2% juros de parcelamento do cartão

O C6 Bank reduziu a taxa de juros do cartão de crédito neste período da pandemia do novo coronavírus. A instituição financeira oferece agora a possibilidade de o cliente parcelar sua fatura, em até 12 vezes, pagando juros de 2% ao mês.

A condição da redução vale para faturas com data de vencimento a partir de 1º de abril de 2020 e permanecerá em vigor até 31 de maio de 2020.

Economia em cada parcela

Na comparação com os juros anteriores, o parcelamento da fatura a uma taxa de 2% ao mês resulta em economia para o cliente que precisar recorrer a essa medida.

No caso de uma fatura de R$ 1 mil do cartão de crédito C6 (a modalidade de cartão isenta de anuidade), a economia no pagamento das 12 parcelas é de cerca de R$ 39 por parcela.

Já no caso de uma fatura de R$ 1 mil do cartão C6 Carbon ou do C6 Business a economia é de cerca de R$ 25 por parcela, considerando um parcelamento em 12 vezes.

Essa simulação já considera que o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) foi suspenso pelo governo neste período de pandemia.

Para pedir o parcelamento da fatura do cartão de crédito do C6 Bank, basta entrar em contato com o banco pelo chat disponível no app.