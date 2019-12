C6 Bank passa a distribuir fundos de investimento em aplicativo

São Paulo – O C6 Bank anunciou, nesta sexta-feira, o lançamento da plataforma de fundos de investimentos, disponível para os correntistas por meio de aplicativo do banco. Dessa maneira, o banco passará a distribuir 13 fundos de investimentos de sete gestoras. Os aportes iniciais são a partir de 500 reais.

A expectativa é que quantidade de fundos distribuídos pelo app chegue a 100 no primeiro trimestre de 2020.

“Estamos preparando uma grade diversificada de fundos, em categoria, estratégia, nível de risco, volume de aplicação e prazo de investimento, o que permite montar uma carteira de investimentos adequada ao perfil de investimento de cada cliente”, afirma Fabiana Okamoto Mantovani, chefe de fundos do C6 Bank.

Fundos flagships e investidores qualificados

O C6 Bank também anunciou que passará a oferecer fundos flagship ( fundos multimercados que estão, atualmente, fechados e abrirão uma janela de captação para clientes do banco) nos próximos seis meses. A plataforma contará também com opções para investidores qualificados (com patrimônio investido igual ou maior que 1 milhão de reais).