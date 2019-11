C6 Bank lança loja virtual dentro do próprio aplicativo

São Paulo — Além das novidades e parcerias, que trazem até o patrocínio ao show da cantora norte-americana Taylor Swift, o C6 Bank lançou, nesta quinta-feira (7), uma loja virtual dentro do próprio aplicativo do banco.

A plataforma servirá para os clientes que participam do programa de recompensas do banco trocarem os pontos acumulados com o cartão C6 Carbon (a versão “black”) por passagens aéreas na LATAM Pass, Smiles e TudoAzul ou produtos como iPhones, drones, bebidas e até diárias em resorts.

A quantidade mínima para a transferência é de mil pontos e o resgate pode ser feito com pontos ou por pontos mais dinheiro.

O banco afirma que, em breve, os clientes que tem o cartão C6 também poderão participar do programa de pontos, batizado de Átomos.