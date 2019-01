C6 Bank isenta taxa de saque. Veja quanto Nubank e outros bancos cobram

São Paulo – O C6 Bank, banco digital criado por ex-executivos do BTG Pactual, recebeu autorização do Banco Central para começar a operar na última sexta-feira (18). Um diferencial da nova instituição chamou a atenção em comparação ao concorrente Nubank: os saques na rede Banco24Horas serão isentos de taxas, enquanto na fintech do famoso cartão roxo, cada saque custa R$ 6,50.

Além do Nubank, o C6 Bank enfrentará players como a fintech Neon e os Inter, Original, Next e Agibank. Como os concorrentes, a empresa será sem agências e não vai cobrar tarifas de manutenção de conta ou de serviços bancários.

As maiores taxas que as fintechs ou bancos digitais possuem hoje estão nos saques. Os clientes só pagam essa taxa se usarem o serviço. No entanto, a tarifa pode fazer diferença no orçamento de quem tem o hábito de sacar dinheiro mais de uma vez por mês. É um ponto para prestar atenção na hora de escolher a fintech ou banco digital para ser cliente.

O Nubank diz que usar a rede Banco24Horas implica em um custo. “Aproximadamente R$ 5,56 são destinados a cobrir os custos de terceiros como transporte e segurança do dinheiro, o aluguel do espaço em que os caixas estão, manutenção destes equipamentos, bem como os custos operacionais internos para viabilizar esta nova função . Além disso, temos mais R$ 0,94 de impostos que incidem na operação de saque”, diz a empresa.

“Neste momento, a gente entendeu que essa tarifa é a única forma de disponibilizar esse serviço para todo mundo sem limitar ou passar a cobrar por funções que a gente julga mais importantes para os nossos clientes a longo prazo.”

Já o C6 Bank diz que consegue não cobrar taxa de saque porque, “com uma estrutura baseada em tecnologia de ponta que permite um custo menor por transação”, e sem manter agências bancárias, é possível repassar essa economia aos clientes.

A fintech Neon, o Banco Original e o Agibank também cobram por saques. Já nos bancos Inter e Next, além do C6 Bank, os saques são gratuitos e ilimitados.

Nos grandes bancos, o pacote de serviços essenciais dá direito a quatro saques gratuitos. Nos outros pacotes, o número de saques gratuitos varia e quem exceder esse limite paga até R$ 3 por saque.

A seguir, veja um comparativo da taxa de saque nos principais bancos digitais:

Nubank

Taxa de R$ 6,50 por saque.

Neon

O primeiro saque no mês é gratuito e o segundo em diante custa R$ 6,90 por saque.

Banco Inter

Saques gratuitos e ilimitados.

Banco Original

Saques gratuitos e ilimitados só para quem contrata o pacote “Original ilimitado”, que custa R$ 9,90 por mês. Quem contrata o pacote de serviços essenciais, gratuito, tem direito a quatro saques e paga R$ 1,90 por saque, se ultrapassar esse limite.

Next

Saques gratuitos e ilimitados.

Agibank

Até quatro saques por mês são gratuitos e o quinto em diante custa R$ 6,49.