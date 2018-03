Buscador mostra os empréstimos pessoais com as menores taxas

São Paulo – Um buscador de empréstimos pessoais pode ajudar consumidores a contratar crédito mais barato. O ComparaOnline permite comparar as taxas e as condições de contratação de 35 empréstimos pessoais do mercado.

Até então, a ferramenta possibilitava comparar seguros consórcios e cartões de crédito. Agora, mostra também empréstimos pessoais.

O comparador mostra a taxa de juros e o Custo Efetivo Total (CET) do crédito, que inclui outras taxas. Também informa se o consumidor pode contratar o crédito online, se há restrições para negativados, se o crédito exige garantia e qual o prazo de liberação do dinheiro.

O objetivo do site é empoderar o consumidor para conhecer as opções de crédito disponíveis e escolher a melhor opção para o bolso, segundo o CEO da ComparaOnline no Brasil, Paulo Marchetti.

“O mercado de crédito está passando por um amadurecimento muito grande, impulsionado pelas fintechs. Mas é tanta alternativa ao mesmo tempo que o consumidor pode ficar perdido”, diz.

Além de mostrar as opções de empréstimos, o site permite que consumidores que já contrataram o produto deem sua opinião. Para contratar o empréstimo, o consumidor tem que procurar diretamente a empresa.

O ComparaOnline pretende exibir o maior número possível de empréstimos disponíveis no mercado. Para ganhar dinheiro, o site cobra das empresas para sugerir empréstimos com boas avaliações aos usuários que deram avaliações ruins para os produtos contratados.

Ou seja, o site só ganha dinheiro com as empresas que tiveram boas avaliações. “É uma forma de fazer o mercado competir entre si”, diz Marchetti.

O ComparaOnline foi fundado no Chile e veio para o Brasil há quatro anos, por meio de uma parceria com o site comparador de preços Buscapé. “No nosso DNA, somos uma empresa de tecnologia que sente falta de transparência no mercado financeiro”, diz o CEO.