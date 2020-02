São Paulo – A carteira de investimentos do banco BTG Pactual, o BTG Pactual digital, zerou a taxa de corretagem das operações de minicontratos de índice e de dólar, que até então custavam 0,95 de real por contrato negociado. Em 2019, foram negociados 1,95 bilhão desses contratos na B3, que representam quase metade do total transacionado na bolsa, segundo dados da B3.

O minicontrato de dólar representa uma fração de 20% do contrato futuro de dólar. Enquanto o contrato de dólar futuro possui um valor de lote de 50 mil reais, o valor do lote do mini é de 10 mil reais. “O minicontrato de dólar é um instrumento utilizado tanto para proteção (hedge) quanto para especulação no curto prazo”, escreve Tiago Reis, fundador da Suno, em seu site.

O mini índice também representa 20% da pontuação do índice cheio.



O BTG Pactual digital também não cobra taxa de corretagem para os fundos imobiliários , nem taxa de carregamento para os planos de previdência .



Além disso, foi a primeira plataforma a zerar todas as taxas de administração, performance, gestão e custódia de um fundo de investimento para o varejo, o Tesouro Selic Simples . O fundo atualmente conta com cerca de 1,14 bilhão de reais de patrimônio líquido e mais de 23 mil cotistas.