Brasileiros respeitarão o distanciamento social na Páscoa, diz pesquisa 

Um levantamento realizado pela Boa Vista apontou que os brasileiros respeitarão o distanciamento social na Páscoa devido à pandemia do coronavírus (covid-19) neste ano.

Segundo os dados, os entrevistados ficarão em casa e irão comemorar o feriado religioso apenas com os familiares que moram no mesmo imóvel. A resposta foi dada por 48%.

Outros 35% irão comemorar à distância, conectando-se aos demais familiares, por telefone ou por chamadas de vídeo. Além disso, 17% disseram que cancelaram viagens programadas e irão ficar em casa.

Revisão no orçamento

Diante do novo cenário, 75% dos brasileiros já revisaram o orçamento familiar, uma vez que sentem dificuldades para manter as contas em dia.

Por causa das incertezas econômicas, 35% informaram que, para este e para os próximos meses, irão priorizar as contas da casa, como as de água, energia, aluguel e condomínio. Para 30%, a prioridade serão as compras de alimentos e 35% irão reduzir os gastos com lazer e outras despesas supérfluas.

A maioria (55%) também disse que, apesar de estar se adequando as recomendações para ajudar a conter o avanço da covid-19, ainda tem feito compras de alimentos nos mesmos locais de costume, preferindo assim as lojas físicas.

Outros 45% preferem fazer as compras pela internet. Desse total, 87% as compras online representam uma mudança no comportamento de compra do consumidor, que antes buscava suprir as necessidades de compras nas lojas físicas. Já para 13%, fazer compras online já era um hábito.