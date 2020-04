Bolsa Família com final 7 recebe auxílio de R$ 600 nesta segunda-feira

A Caixa inicia nesta segunda-feira, 27, o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial no valor de 600 reais para as pessoas inscritas no Bolsa Família, cujo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) é igual a 7.

O pagamento do auxílio aos inscritos no Bolsa Família é feito automaticamente, ou seja, os beneficiários não precisaram se cadastrar no programa. Só recebe o auxílio emergencial se o valor for maior do que o creditado pelo Bolsa Família.

Para contemplados pelo Bolsa Família, o auxílio emergencial será pago da mesma forma que o benefício do programa, em nome do responsável familiar.

O valor poderá ser sacado pela família beneficiária com o Cartão Bolsa Família ou com o Cartão Cidadão nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nos terminais eletrônicos da Caixa. Se o benefício do Bolsa Família é pago por depósito em conta bancária, o auxílio também será depositado na mesma conta.

A segunda e a terceira parcela do pagamento do auxílio emergencial para esse grupo será em 26 de maio e 25 de junho, respectivamente. Veja o calendário de pagamento abaixo:

Primeira parcela

Data de pagamento Beneficiários do Bolsa Família 16 de abril de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 1 17 de abril de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 2 20 de abril de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 3 22 de abril de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 4 23 de abril de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 5 24 de abril de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 6 27 de abril de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 7 28 de abril de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 8 29 de abril de 2020 pagamento para final do número de identificação social 9 30 de abril de 2020 pagamento para final do número de identificação social 0

Segunda Parcela

Data de pagamento Beneficiários do Bolsa Família 18 de maio de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 1 19 de maio de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 2 20 de maio de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 3 21 de maio de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 4 22 de maio de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 5 25 de maio de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 6 26 de maio de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 7 27 de maio de 2020 pagamento para final do número de indentificação social 8 28 de maio de 2020 pagamento para final do número de identificação social 9 29 de maio de 2020 pagamento para final do número de identificação social 0

Terceira Parcela