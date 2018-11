Boleto vencido poderá ser pago em qualquer banco a partir de sábado

A partir de sábado, 10 de novembro, os boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco ou correspondente bancário e não apenas na instituição financeira em que foram emitidos. A informação é da Agência Brasil.

A mudança será possível por conta do fim do processo de implementação da Nova Plataforma de Cobrança (NPC), sistema desenvolvido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com os bancos. De acordo com a entidade, o novo sistema inviabiliza fraudes.

Com uma participação de cerca de 40% do total de títulos emitidos no País, os boletos de cartões de crédito e doações têm uma característica em comum: o valor a ser pago pelo consumidor pode não ser exatamente o que consta em cada boleto. No caso dos cartões, por exemplo, há opções de pagamento, como valor mínimo, duas ou três parcelas.

Segundo a Febraban, se os boletos não estiverem cadastrados na base do novo sistema, os bancos irão recusá-los. Se isso acontecer, o pagador deve procurar o beneficiário, que é o emissor do boleto, para quitar o débito ou solicitar o cadastramento do título.