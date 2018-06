Bolão online gratuito da Copa vai pagar R$ 2 mil em investimentos

São Paulo – O buscador de investimentos Yubb e a plataforma de investimentos Órama lançaram um bolão gratuito da Copa 2018, que vai pagar 2 mil reais já investidos em uma aplicação financeira de renda fixa. As apostas podem ser feitas online, até às 11h59 desta quinta-feira (14), data do jogo de abertura, entre Rússia e Arábia Saudita.

O apostador deve dar palpites sobre os vencedores e placares de cada um dos 48 jogos da fase de grupos do Mundial, que acontece nos primeiros 15 dias do campeonato. Acertos do vencedor da partida geram três pontos por jogo. Acertos do número de gols, um ponto por time, por jogo.

Ao longo da rodada, o jogador também poderá acumular pontos extras ao participar de iniciativas online de educação financeira, como testes de conhecimento e simulações de investimento. As atividades serão divulgadas por e-mail para quem tiver participado do bolão. Cada uma rende cinco pontos.

Para participar do bolão, é preciso ler e concordar com o regulamento e preencher seus dados e palpites no site do bolão. Ganhará a pessoa que mais pontuar.

O ganhador deverá abrir conta na Órama e poderá escolher qualquer título de renda fixa distribuído pela plataforma. Além disso, o vencedor vai receber uma consultoria para poder escolher o investimento mais adequado aos seus objetivos. Para incentivar o investimento a médio prazo, o dinheiro precisará ficar investido por, no mínimo, 12 meses;

O ganhador será anunciado no dia 9 de julho, pelas redes sociais do Yubb e da Órama, e poderá receber o prêmio até 28 de julho. O prêmio é intransferível.