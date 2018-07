Bolão online gratuito da 2ª fase da Copa premia R$ 5 mil em investimento

São Paulo – Depois do bolão da primeira fase, o buscador de investimentos Yubb e a plataforma de investimentos Órama lançaram um segundo bolão gratuito da Copa 2018, para a fase de jogos mata-mata. O vencedor ganhará 5 mil reais em um investimento em renda fixa e uma consultoria financeira.

As apostas podem ser feitas no site do bolão ao longo da segunda fase do Mundial, das 18h desta terça-feira (3) até às 14h59 do domingo (15), data da final. Os palpites podem ser feitos para os jogos que ainda não aconteceram das quartas, semis, disputa pelo terceiro lugar e final.

Quem quiser ganhar mais pontos pode palpitar os placares de todos os jogos de uma só vez, antes do início das quartas de final, na sexta-feira (6). Assim como ocorrem com os investimentos, quem aceitar correr mais riscos no bolão terá chance de acumular mais pontos.

É possível ganhar pontos acertando o resultado da partida, o placar exato, o número de gols e as seleções que passarão para a próxima fase. Também é possível acumular pontos extras nas iniciativas online de educação financeira divulgadas por e-mail para quem tiver participado do bolão.

O ganhador será anunciado no dia 18 de julho, pelas redes sociais do Yubb e da Órama, e poderá receber o prêmio até 18 de julho. O prêmio é intransferível.

O ganhador deverá abrir conta na Órama e poderá escolher qualquer título de renda fixa distribuído pela plataforma. Para incentivar o investimento a médio prazo, o dinheiro precisará ficar investido por, no mínimo, 12 meses.