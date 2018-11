Boa Vista SCPC realiza campanha para limpar o nome em 60 cidades do país

São Paulo – A Boa Vista e entidades parceiras realizam a edição 2018 da campanha “Acertando suas Contas”. Até o final de dezembro mais de 60 cidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Cuiabá e a capital de Alagoas, Maceió, participam da iniciativa de renegociações de dívidas entre consumidores e empresas credoras.

O consumidor que participa da ação consegue fazer um acordo e pagar a dívida em atraso, mas também recebe orientações para se conscientizar quanto ao melhor uso do dinheiro, por meio de palestras e materiais sobre educação financeira.

A campanha é realizada em dois formatos. o de mutirão, quando as empresas credoras se reúnem em um mesmo local e período, sob a coordenação da entidade parceira, para prestar o atendimento ao público; e o itinerante, no qual a entidade atende o consumidor no seu balcão e, após prestar todas as orientações, encaminha-o para a renegociação diretamente no estabelecimento do credor, munido de um cupom que deverá ser apresentado para obter condições especiais para quitar as dívidas. O formato é definido por cada empresa.

Em ambos os formatos o consumidor é contemplado com a consulta gratuita de CPF, realizada no banco de dados do SCPC. A consulta também pode ser feita de graça no portal. A partir dela é possível identificar os valores e demais dados do credor. Para realiza-la, é preciso ter em mãos o RG e CPF.

Quanto às políticas de crédito e cobrança, cabe a cada uma das empresas participantes definir quais percentuais aplicará e como fará a cobrança nas suas renegociações. Ou seja, nem a Boa Vista, nem as entidades parceiras fazem qualquer tipo de intermediação. No entanto, a empresa recomenda aos credores que façam suas melhores ofertas nesse período.

Campanha “Acertando suas Contas” 2018

Período: até o final de dezembro

Estados e cidades participantes: São Paulo – Campinas, Capivari, Jaú, Holambra, Promissão, Mogi Guaçu, Taubaté, Salesópolis, Rio Claro, Itaí, Caçapava, Paranapanema, Tremembé, Iracemápolis, Hortolândia, Teodoro Sampaio, Ourinhos, Santo Antonio de Posse, Santa Isabel, Santa Bárbara d’Oeste, Piracicaba, Artur Nogueira e Leme.

Minas Gerais – Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Campos Gerais.

Mato Grosso do Sul – Bataguassu.

Mato Grosso – Apiacás, Arenápolis, Aripuanã, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Campos de Júlio, Canarana, Cocalinho, Cuiabá, Diamantino, Dom Aquino, Gaúcha do Norte, Guiratinga, Itaúba, Juara; Juína, Juscimeira, Marcelândia, Matupá, Nova Guarita, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Novo Horizonte do Norte, Paranatinga, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Porto dos Gaúchos, Primavera do Leste, Querência, Rosário Oeste, São José do Rio Claro, Sapezal, Sinop, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte e Várzea Grande.

Alagoas – Maceió

Para saber mais, acesse o site.