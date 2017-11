Boa Vista SCPC faz campanha para limpar nome em 80 cidades

São Paulo – A Boa Vista SCPC promove até dezembro a campanha Acertando suas Contas, em mais de 80 cidades do país. O evento é uma oportunidade para renegociar dívidas com condições especiais e receber orientação financeira gratuita.

A ação acontece em municípios dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Alagoas. É possível conferir a data e o endereço da campanha em cada cidade no site Acertando suas Contas. Para limpar o nome, basta levar RG e CPF.

Em alguns municípios, um mutirão reúne empresas credoras em um mesmo local e período para prestar atendimento. Em outras, entidades locais atendem consumidores no balcão do SCPC, prestam orientações e encaminham o devedor para o credor, com um cupom para a negociação.

Cada empresa participante da campanha define suas condições de renegociação de dívidas, mas o SCPC recomenda que os credores façam suas melhores ofertas nesse período.

Em sete anos, a campanha já atendeu mais de 815 mil famílias, gerou mais de 346 mil renegociações de dívidas e contou com a participação de 700 empresas.

A seguir, confira as cidades participantes da campanha em cada estado:

Alagoas: Maceió.

Mato Grosso do Sul: Bataguassu e Dourados.

Mato Grosso: Cuiabá e mais de 50 cidades do interior do estado.

Santa Catarina: Schroeder, Quilombo, Videira, Tangará, Salto Veloso, Arroio Trinta, Coronel Freitas, Guaramirim, Canoinhas, Vargeão, Massarambuda, Santa Terezinha, São Lourenço do Oeste e Garuva.

São Paulo: Duartina, Mogi Guaçu, Piracicaba, Mococa, Rio Claro, Presidente Venceslau, Itatiba, Campinas, Praia Grande, Bragança Paulista, Assis e Taubaté.