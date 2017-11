Black Friday ao vivo: os melhores descontos e dicas de compras

São Paulo — A Black Friday, dia de maior movimento no comércio nacional, chegou. Acompanhe aqui nossa cobertura com as melhores ofertas no varejo, a movimentação nas lojas e dicas para fazer boas compras e não cair em armadilhas.

13h15 – A operação dos Correios para entregar na Black Friday

Os Correios são responsáveis por mais de 70% das entregas do e-commerce, principal canal de vendas da Black Friday e fez um planejamento para o período de novembro a janeiro, meses mais movimentados do calendário.

12h35 – Desconto de 99%?

Sim, é possível: uma rede de lanchonetes no Ceará está anunciando que vai derrubar o preço do seu sanduíche de 18,60 reais para 0,20 centavos, um desconto de 99%.

A promoção, que será oferecida a partir das 19h dessa sexta-feira, é limitada a 150 senhas por loja, uma por pessoa.

12h25 – Posto Extra vende combustível a 3,34 reais

Um consumidor encontrou até promoção de combustível em um Posto Extra de Atibaia, em São Paulo. A oferta vale para clientes Clube Extra.

12h00 – Programas de fidelidade oferecem até 80% de desconto na transferência de pontos

Quem faz parte de programas de fidelidade, tanto os ligados a companhias aéreas, como Smiles, como os de bancos, a exemplo do Livelo, Esfera e Sempre Presente, ganham bônus caso transfiram os pontos acumulados, comprem pontos ou os utilizem na compra de produtos de parceiros.

O maior desconto é oferecido pela Smiles para seus clientes Clube Smiles e Diamante. A oferta é válida até segunda-feira (27). A exigência é que a transferência some, pelo menos, 5 mil milhas.

11h45 – Produtos para pets têm até 50% de desconto

O Cobasi e a Petlove tem promoções de até 50 por cento em diversos produtos. Na loja Petz, os descontos giram em torno de 30 por cento.

Veja alguns exemplos de produtos na categoria com os maiores descontos.

11h35 – Assinatura do site EXAME custa metade do preço na Black Friday

Na Black Friday do site EXAME, a assinatura mensal baixou de 29,90 reais para 15 reais, com acesso ilimitado ao site e ao conteúdo online da revista. Vai perder?

11h30 – A guerra das batatas fritas

Primeiro o McDonald´s anunciou que terá refil de fritas na Black Friday. Depois, veio a resposta do Burger King e a da rede Giraffas, que dará batatas fritas de graça nessa sexta-feira. E aí, já escolheu onde almoçar?

11h05 – As melhores ofertas de eletrônicos

Quem procura por um iPhone, a melhor opção até agora era o SE, que está custando 1.394 reais no Magazine Luiza. O preço é o mais baixo já registrado por ferramentas de monitoramento de preço na internet.

Veja o que o site EXAME achou de bom até agora na categoria de eletrônicos

11h – Fundação de Lemann dá desconto de 50% em seus cursos

Fundação criada pelo homem mais rico do Brasil oferece cursos rápidos de marketing pessoal, liderança e autoconhecimento por preços mais baixos entre o fim do ano e o primeiro semestre do ano.

10h55 – Black Fraude?

O perfil no Twitter @MemeeVida encontrou uma promoção, no mínimo, inusitada.

Mais um da Black Fraude na Americanas O pacote de bala custava a bagatela de R$62,43, sim apenas R$62,43 agora na Black Friday está por apenas R$13,06#BlackFriday #BlackFraude pic.twitter.com/DeWZ80Ijmk — Meme é Vida (@MemeeVida) 24 de novembro de 2017

https://platform.twitter.com/widgets.js

A “oferta” com 79% de desconto é oferecida pela loja online das Americanas. O mesmo pacote de balas em outros sites custa 24 reais.

Fique esperto antes de encontrar uma “bagatela”: antes de concluir a compra por impulso, veja se o preço original é, de fato, mais barato do que o cotidiano. Não caia nessa cilada.

10h45 – Black Friday sai da internet e ganha as ruas

Alguns estabelecimentos anteciparam as promoções, que já podiam ser vistas pelas ruas da cidade de São Paulo na quinta-feira, 23. Ontem, faixas e cartazes já anunciavam descontos de até 70%.

Foi o caso do Hipermercado Extra. Uma unidade da rede na zona sul da cidade deu início à Black Friday às 22 horas, atraindo centenas de pessoas, que se estapearam por aparelhos de TV – os primeiros produtos da noite a entrarem na promoção.

10h40 – Procon já recebeu mais de 100 reclamações sobre o evento

Principais queixas são sobre maquiagem de descontos, produtos não disponíveis, mudanças de preço, pedidos cancelados e páginas bloqueadas.

10h34 – Chocolate Lindt com 50% de desconto

Durante este fim de semana, quem comprar um produto da marca de chocolates suíço poderá levar mais um pela metade do preço. Os preços valem em todas as lojas da marca.

10h25 – Vinhos com até 75% de desconto

Vinhos importados de diversos países entraram na lista de descontos para a Black Friday. Os preços das garrafas partem de 24 reais.

8:57 — Cafeteira Nespresso por R$ 27

No Shopping Eldorado, em São Paulo, lojas oferecem desde uma Cafeteira Nespresso Inissia por R$ 27,92 até uma Smart TV Samsung LED HD de 32 polegadas por R$ 234,97.

5:00 — Como encontrar os melhores preços

O site EXAME preparou um guia para ajudá-lo a encontrar promoções de verdade, selecionar as melhores ofertas, monitorar os preços e se proteger de ciladas.