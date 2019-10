Bettina pede desculpas e Empiricus anuncia compliance e alerta de riscos

Arena do Pavini

Por Arena do Pavini

Em uma campanha de revisão de marca, a Empiricus divulgou hoje um vídeo de sua funcionária Bettina Rudolph pedindo desculpas e anunciando uma estrutura de compliance que vai verificar se seus relatórios seguem as normas dos reguladores.

Bettina ficou famosa em março por um vídeo publicitário em que afirmava ter transformado R$ 1 mil em R$ 1 milhão em três anos apenas com os conselhos de investimento da empresa.

Intensamente divulgado na internet, o vídeo provocou reações negativas pelo exagero e levou o Procon multar a empresa e o Conselho Nacional de Auto Regulação Publicitária (Conar) a pedir a suspensão da propaganda e de outras cinco. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aproveitou o episódio para divulgar orientações sobre a publicidade de analistas financeiros.

No novo vídeo, a economista afirma que errou ao não explicar que havia feito outros aportes no período para atingir R$ 1 milhão e pede desculpas pela relação com o público ter começado de maneira errada. Afirma ainda que o vídeo anterior oferecia um curso grátis e sugere que quem tivesse visto o material oferecido poderia ter ganho com a alta da bolsa. Em seguida, faz a divulgação de novos produtos da empresa.

Além do pedido de desculpas, todos os relatórios e vídeos da Empiricus agora aparecem com a mensagem de que ganhos passados não são garantia de retornos futuros, uma das exigências básicas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com quem a Empiricus estava em constante confronto. A Empiricus defende que o órgão não tem poder de fiscalização sobre ela por ser um veículo de comunicação e não uma casa de análise.

Segundo o novo vídeo, a Empiricus “deu vários passos no desenvolvimento do nosso departamento de compliance, que hoje é uma referência no mercado editorial brasileiro”.

O compliance, explica a empresa, é responsável por garantir o cumprimento de todas as leis, regras e regulamentos. “Pra você ter ideia, nenhuma empresa de conteúdo sobre investimentos do Brasil possui hoje um compliance tão estruturado – muitos sequer possuem departamento de compliance”, diz o vídeo.

O vídeo mostra ainda uma mudança de atitude em relação à CVM, de menos confronto, ao afirmar que “a gente evoluiu em processos internos e nos aproximamos bastante dos reguladores, tanto do mercado editorial, como principalmente do mercado de capitais brasileiro, em suas diferentes instâncias”. E “adotou um modelo para exposição de alertas de risco de operações que vem sendo utilizado como referência para outros players do mercado”.

Bettina conta também que a Empiricus hoje tem 360 mil assinantes, tem 300 funcionários e está no prédio mais caro da Avenida Faria Lima, centro financeiro de São Paulo.