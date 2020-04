Beneficiário não precisa ir ao banco para receber auxílio de R$ 600

A partir desta sexta-feira (17), trabalhadores informais, autônomos e desempregados, que não fazem parte do Cadastro Único, começam a receber o auxílio emergencial em conta corrente ou conta poupança indicadas pelo beneficiário no cadastramento. Mas não é necessário ir ao banco para ter o dinheiro creditado na conta.

O pedido de crédito pode ser feito pelo aplicativo ou pelo site da Caixa. Os créditos serão feitos por ordem de cadastramento. Por isso, a recomendação é o beneficiário acompanhar seu pedido e a efetivação do crédito nos meios oficiais de cadastro do programa – o site ou o aplicativo CAIXA|Auxílio Emergencial (para aparelhos Android e iOs).

O objetivo do benefício emergencial é auxiliar brasileiros financeiramente que enfrentam a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Em compromisso firmado pela Febraban com o governo federal, ficou assegurado que sobre o valor do benefício não haverá nenhum débito de valores pendentes junto às instituições financeiras, bem como não haverá cobrança de tarifa para a transferência da Caixa para outro banco indicado pelo beneficiário no cadastramento. Portanto, o beneficiário terá acesso integral ao valor recebido em sua conta no banco ou em fintechs e bancos digitais.

Os recursos poderão ser movimentados ou sacados usando os mesmos cartão e senha da conta indicada no cadastramento nos terminais de autoatendimento ou canais digitais, sem a necessidade de ir ao caixa para fazer a operação.