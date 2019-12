BB lançará crédito imobiliário referenciado na inflação, dizem fontes

São Paulo — O Banco do Brasil anuncia nesta quinta-feira o lançamento de uma linha de crédito imobiliário que tem como referência o IPCA, aproveitando-se do cenário de inflação baixa para diversificar os produtos num setor que vem se recuperando neste ano, disseram à Reuters duas fontes a par do assunto.

A medida segue os passos da Caixa Econômica Federal, que anunciou em agosto financiamento pelo IPCA para compra e construção de imóveis.

Consultado, o BB informou que “anunciará novidades sobre o assunto muito em breve”.