BB fará leilão de imóveis em SP com descontos próximos a 50%

São Paulo – O Banco do Brasil realizará no dia 28 de agosto, às 11h, o leilão de 117 imóveis localizados em 51 cidades do estado de São Paulo. Apartamentos e casas residenciais, além de terrenos, prédios comerciais e agências desativadas do próprio banco, estão entre os bens oferecidos. Os descontos em relação ao preço de mercado variam e podem passar dos 50%. A rodada é organizada pela leiloadora Lance no Leilão.

Entre os destaques, está o prédio de uma antiga agência na Rua Augusta, em uma região nobre do centro de São Paulo, avaliada em 5,4 milhões de reais e oferecido por um lance mínimo de 2,8 milhões de reais. O desconto é de 48%. Uma chácara em um condomínio fechado de Ibiúna, avaliada em 349 mil reais, está com lance inicial de 158 mil reais, ou 54,7% menos. O menor lance pedido é de 11,1 mil reais, para uma casa na cidade de Panorama.

O Banco do Brasil também ficará responsável por quitar eventuais dívidas dos imóveis, como de IPTU e condomínio, até a efetivação do registro da transferência da titularidade ao arrematante.

Como participar

A descrição de todos os imóveis, bem como o edital do leilão, estão disponíveis no site da da Lance no Leilão.

Os interessados poderão fazer seu lance presencialmente ou pelo site da leiloeira. Neste caso, é necessário cadastrar-se na página até dois dias antes do leilão – ele acontece às 11h do dia 28 de agosto, em São Paulo (na rua Pio XI, 743, no bairro da Lapa). O cadastro online deve ser solicitado pelo email atendimento@lancenoleilao.com.br.