BB diz estar preparado para conceder capital de giro a clientes

São Paulo – Em tempos de incerteza, é comum os bancos fecharem a torneira de crédito até que o cenário se torne mais claro. Mas o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, fez questão de frisar em nota que a instituição “está preparada para ser a ponte necessária para os clientes e empreendedores nos momentos de volatilidade e de necessidade de capital de giro”.

Segundo o executivo, a confiança na retomada da economia segue inalterada, apesar da queda acentuada dos mercados. “É natural que os ânimos do mercado se exaltem diante de incertezas, mas os fundamentos econômicos de longo prazo não mudaram, continuam sólidos”, diz. “O coronavírus e o estresse internacional são pontuais e transitórios. Os mercados tendem a se acomodar após o susto do inesperado, estamos confiantes na ‘reaceleração’ de economia e do crédito.”

Nesta segunda-feira (9), as ações do BB recuam 12,48% a 37,02 reais.