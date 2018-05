Bancos vão mudar horários durante a Copa do Mundo na Rússia

São Paulo – Os bancos poderão mudar seu horário de atendimento nas agências nos dias de jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo na Rússia. O evento acontecerá entre os dias 14 de junho e 15 de julho.

Durante o campeonato, as agências serão obrigadas a funcionar, no mínimo, quatro horas por dia, mas estarão dispensadas de cumprir seu horário obrigatório e ininterrupto, segundo uma circular do Banco Central publicada nesta semana.

As instituições financeiras deverão afixar nas agências um aviso sobre o horário de atendimento nos dias dos jogos do Brasil, com antecedência mínima de dois dias úteis.