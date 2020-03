Bancos restringem atendimento e têm horários diferenciados

Diante do avanço do coronavírus, bancos decidem restringir o acesso de clientes às agências, que terão abertura em horários diferenciados, escalonamento de clientes no interior das agências e horários exclusivos para idosos. É uma forma de proteger funcionários e os próprios clientes do contágio do vírus.

Veja abaixo como cada banco está atuando durante a crise do COVID-19:

Bradesco

A rede de agências do Bradesco começou a funcionar nesta terça-feira (24) em horário diferenciado de atendimento. O horário de atendimento será entre 10h e 14h para o público em geral. Para aposentados e pensionistas do INSS, o atendimento começa uma hora antes e, nos dias de pagamento desse público, a abertura das agências acontecerá com duas horas de antecedência, ou seja, às 8h.

Os funcionários do banco também estão orientados a organizarem o atendimento nas agências e nas salas de autoatendimento de forma a evitar concentração de pessoas no interior dos ambientes, preservando a recomendação de manter distância mínima de 1,5 metro entre elas.

A entrada nas agências será escalonada. Poderão entrar de 5 em 5 ou de 10 em 10 pessoas, dependendo do tamanho de cada agência. O Bradesco redimensionou ainda o atendimento em um sistema de rodízio, no qual os funcionários se revezam em turnos semanais.

Caixa

A Caixa informa que dividiu sua força de trabalho de forma a garantir o atendimento aos clientes via WhatsApp e por empregados em trabalho remoto.

Nesse cenário, restringiu as agências aos que procurarem os serviços essenciais, como os pagamentos sem cartão e senha de Benefícios do INSS, Seguro Desemprego/Defeso, Bolsa Família, Abono Salarial e FGTS, além do desbloqueio de cartão e senha de contas e o abastecimento e processamento de depósitos realizados nas máquinas de autoatendimento.

Para isso, estabeleceu a partir desta segunda-feira (23) a proporção de 70% dos empregados das agências em trabalho remoto, com revezamento periódico por escala, excluindo-se do rodízio os empregados integrantes do grupo de risco definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco está limitando o fluxo de clientes nas agências, estabelecendo o atendimento simultâneo a, no máximo, 10 pessoas em cada unidade, que estão sendo instruídas pelos funcionários a manter entre si a distância mínima de um metro.

Adicionalmente, estuda reduzir o horário de funcionamento das unidades e prestar atendimento aos aposentados e pensionistas em horário exclusivo nos próximos dias.

Santander

A partir desta terça-feira o Santander Brasil irá interromper as atividades em parte de suas agências nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, locais com maior número de casos registrados de COVID-19. O horário de funcionamento das agências abertas em todo o País será reduzido em duas horas, das 10h às 14h.

As medidas também incluem o escalonamento do acesso de clientes ao interior das agências, em grupos de 10 a 20 pessoas por vez, conforme o tamanho da loja, de forma a garantir uma distância mínima de um metro entre todos.

Além disso, as agências com maior concentração de pensionistas e clientes idosos poderão adotar um horário exclusivo para o atendimento dessa população mais vulnerável à doença, das 9h às 10h.

Parte dos funcionários das agências que serão fechadas entrarão em férias coletivas por 15 dias e, após esse período, está previsto um rodízio com outras unidades, de forma a manter o atendimento ao público das duas capitais.

Medidas de higiene

O Itaú diz que reforçou o protocolo de limpeza e o uso de antissépticos adequados para eliminar o vírus nas agências. O banco pede a clientes que lembrem de higienizar as mãos após o uso de caixas eletrônicos, de maquininhas de pagamento e de manuseio de dinheiro em espécie.

A Caixa também afirma ter adotado uma série de procedimentos de higiene, como aumentar a frequência das rotinas de limpeza na rede de agências, e terminais de autotendimento, além de disponibilizar álcool em gel em suas dependências.

Prioridade devem ser os canais digitais

O Bradesco tem intensificado a comunicação com os seus clientes para que priorizem a utilização dos canais digitais para realizar suas operações com o banco. Produtos e serviços disponibilizados pelo Banco podem ser acessados por meio destes canais – celular, internet, equipamentos de autoatendimento e Fone Fácil. O Itaú também reforça a orientação para que os clientes usem os canais digitais para efetuar operações.

