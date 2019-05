Bancos realizam leilões de imóveis com descontos de até 62%

São Paulo – Santander, Itaú, Inter, Banco do Brasil e Votorantim leiloam mais de 200 imóveis com preços até 62% abaixo da avaliação do mercado.

São unidades residenciais, comerciais e rurais com descontos de até 62% e lances entre 29,7 mil reais e 21,9 milhões de reais. Muitos desses imóveis foram retomados pelos bancos por conta da inadimplência dos financiamentos.

O desconto máximo, de 62%, é oferecido em uma fazenda em Ubirajara, no interior de São Paulo, que tem 24.200 metros quadrados. Já o desconto médio oferecido pelos bancos, de 37%, é encontrado em um terreno em Presidente Figueiredo (AM), que tem 856,32 metros quadrados.

O banco Santander tem a maior quantidade de unidades disponíveis: 157 imóveis distribuídos entre três leilões, um deles com encerramento na plataforma da Zukerman. As oportunidades estão em 15 estados e no Distrito Federal. Há a opção de financiamento em até 420 meses e desconto para pagamento à vista. As unidades adquiridas são entregues com débitos de condomínio e IPTU quitados.

O Banco do Brasil anuncia leilão de 41 imóveis localizados em cidades do estado de São Paulo e em Brasília. Um apartamento com área útil de 56,3 metros quadrados em São Bernardo do Campo e vaga de garagem é leiloado por um lance mínimo de 145 mil reais, enquanto um apartamento com área útil de 49,41 metros quadrados em São José dos Campos é vendido com 53% de desconto em relação à última oferta, com lance mínimo de 59 mil reais.

No leilão do banco Itaú há 27 unidades em São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Todas as unidades, que podem ser parceladas em até 48 vezes e também têm desconto à vista.

Na região sul do país, o banco Votorantim tem seis lotes com apartamentos e terrenos desocupados no Paraná. As unidades estão com preços até 55% abaixo do valor de avaliação e o pagamento pode ser feito em até 12 meses.

As unidades do Banco Inter também oferecem descontos de até 55%: são 7 lotes de apartamentos e imóveis comerciais em São Paulo. No centro de Ribeirão Preto, um apartamento de 139 metros quadrados sai a partir de 199 mil reais.

Os imóveis estão disponíveis para lances pelo site da Sold, onde leilões já estão em andamento e serão encerrados até 17 de junho, enquanto o do Banco do Brasil encerra no site Lance no Leilão no dia 6 de junho.

Como participar

Os leilões são abertos a qualquer pessoa. Basta se cadastrar no site, criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances no leilão de interesse. A partir daí, basta acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento. As regras do leilão online são as mesmas de qualquer tipo leilão: quem der o maior lance, leva a oferta.