Bancos realizam leilões de 260 imóveis com até 70% de desconto

São Paulo – Bancos como Santander, Pan, Inter e Votorantim leiloam, até o final de setembro, mais de 260 imóveis com descontos de até 70%.

Dois leilões do Santander oferecem até o dia 30 de setembro 155 unidades com lances que variam entre 36 mil e 3,6 milhões.

O banco oferece imóveis com até 64% de desconto, caso de um apartamento desocupado de 155 metros quadrados e três suítes em Bauru, no interior de São Paulo. Avaliado em 1,4 milhão de reais, oferece lance inicial de 436 mil reais.

O desconto médio oferecido pelo banco é de 33%. Um exemplo é uma casa desocupada em Brusque (SC), localizada em um terreno com 2.374 metros quadrados, que permite lances a partir de 459 mil reais e é avaliada em 680 mil reais.

O Santander oferece 10% de desconto para pagamento à vista, além de financiamento em até 420 meses e taxa de 7,99% ao ano. Todos os imóveis do Santander estão disponíveis pelo site.

No leilão do Banco Pan, com encerramento no dia 27 de setembro, são oferecidos imóveis com até 70% de desconto. É o caso de um apartamento duplex com 610 metros quadrados na Lapa, em São Paulo. Avaliado em 1,8 milhão, é oferecido por 548 mil reais.

No Paraná, em São José dos Pinhais, um apartamento com 63 metros quadrados está disponível por 103 mil reais no leilão do Banco Votorantim, que será encerrado no dia 3 de outubro.

Estão disponíveis também propriedades do Banco Inter, como um apartamento no Centro de Sorocaba (SP), com dois quartos e lances a partir de 142 mil reais.

Os lotes dos leilões de imóveis dos bancos estão disponíveis no site da Sold Leilões.

Como participar

Os leilões são abertos a qualquer pessoa. Basta se cadastrar no site, criar um login e senha e começar a ofertar lances.

A partir daí, basta acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento. O método usado na Internet é o mesmo de qualquer leilão: quem der o maior lance, leva a oferta.