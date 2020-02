Bancos realizam leilões de 100 imóveis com descontos de até 70%

São Paulo – Durante o mês de fevereiro, os bancos Santander e Itaú Unibanco realizam leilões de imóveis. São cerca de 100 imóveis com descontos de até 70%.

Os imóveis estão localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco, Pará e Goiás.

O primeiro leilão é o do Santander no dia 19 de fevereiro. Entre os imóveis em destaques estão uma casa em Pernambuco a partir de R$ 43.313,00. Em São Paulo, o destaque é um lote no Parque dos Príncipes, área nobre da cidade, com desconto de mais de 40%.

O leilão do Itaú ocorre no dia 21 de fevereiro. O banco quitará débitos de condomínio e IPTU até a data do evento. Também haverá desconto de 10% para quem comprar o imóvel à vista.

Os leilões serão todos feitos tanto de forma online como presencial. Para a participação pela internet, o interessado deverá se habilitar no site da leiloeira Biasi Leilões (www.biasileiloes.com.br). Já para quem quiser participar pessoalmente, o auditório da Biasi Leilões fica na Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 na capital paulista.