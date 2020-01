Bancos realizam leilão de mais de 100 imóveis a partir de R$ 39 mil 

São Paulo – Os bancos Santander, Inter e Tribanco realizam até o dia 29 de janeiro leilões de mais de 100 imóveis em todo o país. Os lances iniciais variam entre 39 mil reais e 4,5 milhões de reais e os interessados devem se habilitar para ofertar lances no site da leiloeira Sold Leilões.

As unidades estão disponíveis nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

No leilão do Santander, que ocorre entre os dias 21 e 29 de janeiro, o desconto médio oferecido nos imóveis é de 44%. Entre os imóveis em destaque está um apartamento em São Paulo de 116 metros quadrados com valor inicial de 306 mil reais.

O leilão do banco Inter ocorre entre 16 e 22 de janeiro. O lance mais barato é uma loja de 30 metros quadrados em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, no valor de 39 mil reais, um desconto de 62%.

O Tribanco leiloará 12 unidades (casas, apartamentos, imóveis comerciais e rurais) até o dia 22 de janeiro, com descontos de até 58%.

Para ter acesso a todos os leilões e os respectivos editais, basta acessar https://www.sold.com.br/leiloes-de-imoveis. Cada um dos bancos oferece condições de pagamento diferentes, o que inclui taxas mensais variáveis, descontos para pagamento à vista, além da exigência ou não de sinal de acordo com o número de parcelas.