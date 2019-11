Bancos leiloam mais de 470 imóveis em diversos estados do país

São Paulo – Imóveis de diversos bancos serão leiloados nos próximos dias com descontos que chegam a mais de 70% em relação ao valor de mercado. As datas de encerramento variam e vão até o dia 10 de dezembro.

As opções vêm de bancos como Santander, Fibra, Pan, Inter, Votorantim e Banco do Brasil e incluem tanto imóveis residenciais quanto comerciais. Veja os detalhes:

250 imóveis com até 75% de desconto

Imóveis residencias e comerciais estão abertos para lance pela Sold Leilão. Os bens vêm de bancos como Santander, Fibra, Pan, Inter e Votorantim, e têm descontos de até 75% em relação ao valor de mercado. Os lances iniciais vão de 9.735 reais a 12,4 milhões de reais. As datas de encerramento de cada rodada variam de acordo com o imóvel e o lote de ofertas, e vão até 10 de dezembro.

Os lances podem ser feitos online, pelo site da Sold Leilão, até a data final. Mias informações sobre cada um dos imóveis ofertados podem ser vistas no site da empresa. O cadastro para participar e leitura do edital também devem ser feitos pelo site.

Os imóveis estão distribuídos entre Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

170 imóveis do Santander com até 57% de desconto

A Biasi Leilões realiza no dia 29/11 (sexta) rodada com 178 imóveis do banco Santander, localizados em 19 estados do país. Os descontos chegam a 57% do valor de mercado dos imóveis.

O leilão acontece às 14h do dia 29, na zona sul de São Paulo, e a participação pode ser online ou presencial (Av. Fagundes Filho, 145 Cj. 22, Ed. Austin, Vila Monte Alegre). Os interessados que participarem online devem estar contectados no momento do evento.

Mais detalhes, cadastramento e informações sobre todos os imóveis listados podem ser encontradas no site da Biasi Leilões.

BB leiloa 17 imóveis em SP

O Banco do Brasil oferece 17 imóveis distribuídos por cidades do estado de São Paulo com lances inicias que vão de 700 reais a 15,9 milhões de reais. A rodada acontece dia 26/11 (terça), às 11 horas, na zona oesta da cidade de São Paulo (Rua Doutor Bento Teobaldo de Ferraz, 190 – Barra Funda). A participação pode ser presencial ou online.

É necessário fazer o cadastro com até 72 horas de antecedência ao leilão, solicitando a participação pelo e-mail atendimento@lancenoleilao.com.br. Mais informações sobre os imóveis e a rodada estão no site www.lancenoleilao.com.br.

São terrenos, apartamentos, casas, prédios comerciais e agências desativadas do próprio banco, na capital e em nas cidades de Atibaia, Embu-Guaçu, Espírito Santo do Pinhal, Gália, Guaíra, Guarani D’Oeste, Guarulhos, Pirajú, Pirapozinho, São Joaquim da Barra, Sorocaba, Tambaú, Tatuí e Taubaté.