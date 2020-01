Bancos leiloam mais de 450 imóveis com até 50% de desconto em janeiro

São Paulo – Bradesco, Santander, Inter, Pan, Safra e Daycoval leiloam mais de 450 lotes judiciais e extrajudiciais com valores abaixo do mercado pela plataforma Zukerman.

O desconto máximo, de cerca de 50%, é concedido em uma sala comercial de 118 metros quadrados no centro de Santos em São Paulo, cujo preço baixou de 952 mil reais para 476 mil reais. Já o desconto médio gira em torno de 30%, caso de um apartamento de 74 metros quadrados em Jacareí, São Paulo.

As propriedades oferecidas são casas, apartamentos, terrenos e prédios comerciais, ocupados e desocupados e estão localizadas em todo o Brasil. São estados como São Paulo, Goiás, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, Piauí, Rio Grande do Sul, Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Espírito Santo, Paraná, Distrito Federal, Pernambuco, Rondônia, Paraíba e Tocantins.

Para participar da negociação e ter a chance de arrematar um imóvel, os interessados devem se cadastrar no site e seguir o passo a passo indicado para se habilitar à participação do lote desejado. Em seguida, basta acessar a plataforma e acessar o leilão na data e horário informado.

O pagamento pode ser à vista com desconto, parcelado ou financiado, dependendo do imóvel escolhido