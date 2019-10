Bancos leiloam mais de 200 imóveis com descontos de até 62%

São Paulo – Até o final do mês os bancos Itaú, Inter, Tribanco, Pan, Santander e Rodobens leiloam imóveis com descontos de até 67%. Os lances iniciais variam entre 21,6 mil reais e 11,8 milhões de reais.

Entre os lotes há apartamentos, casas, imóveis comerciais, rurais e terrenos. As propriedades estão disponíveis em Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Um dos destaques dos leilões do Banco Inter, que ocorre no dia 15 pela manhã e também no dia 25, é uma cobertura de 317 metros quadrados na Vila Romana, em São Paulo, cujo lance inicial é de 600 mil reais, valor 62% abaixo de sua avaliação, de 1,5 milhão de reais.

Já o banco Rodobens leiloa até o dia 28 um terreno rural de 2,7 mil metros quadrados desocupado com desconto de 62% em Santa Quitéria, no Ceará. por lance inicial de 107,7 mil reais. O lote é avaliado em 280 mil reais.

O Santander leiloa mais de 90 imóveis até o dia 30. Em Salvador, na Bahia, é possível arrematar uma casa de 256,5 metros quadrados no subdistrito de Santo Antônio, a partir de 102 mil reais. No Rio de Janeiro, na Freguesia, há um apartamento com vaga de garagem com lance inicial de 367,2 mil reais. Em São Paulo, um apartamento é oferecido por lance inicial de 162 mil reais.

O Itaú realiza leilões até o dia 29. É possível ofertar lances a partir de 164,4 mil reais em uma sala comercial no Ipiranga, em São Paulo, com vaga de garagem e área privativa de 37,38 metros quadrados.

Já o leilão do Tribanco, que encerra no dia 29, disponibiliza uma casa com 345 metros quadrados em Antônio Lins de Souza, no Rio Largo, em Alagoas, por lance inicial de 340 mil reais, valor 32% abaixo de seu preço de avaliação, de 502,6 mil reais.

Para ter acesso a todos os leilões e os respectivos editais, basta acessar o site da leiloeira. Cada banco oferece condições de pagamento diferentes, que inclui taxas mensais variáveis e descontos para pagamento à vista, além da exigência ou não de sinal de acordo com o número de parcelas.

Como participar

Os leilões são abertos a qualquer pessoa. Basta se cadastrar no site, criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances no leilão de interesse. A partir daí, basta acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento.

O método usado na Internet é o mesmo de qualquer leilão: quem der o maior lance, leva a oferta.