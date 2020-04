Bancos leiloam mais de 150 imóveis com descontos de até 70%

Os bancos Santander Brasil e Itaú Unibanco vão leiloar mais de 150 imóveis residenciais e comerciais com descontos de até 70% a partir desta quarta-feira (15). Os certames vão até o dia 29 e serão realizados em parceria com a Mega Leilões e a Frazão Leilões.

O leilão online do Santander Brasil acontecerá em duas datas – 15 e 24 de abril. São cerca de 140 imóveis localizados em Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Goiás, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Estão disponíveis casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais. Além da quitação à vista, o banco oferece a opção de financiamento de 80% do imóvel em até 420 vezes (taxa a partir de 7,99% a.a.) e também aceita outro imóvel como parte de pagamento. As negociações serão por meio de uma plataforma. Os itens comerciais possuem condições diferenciadas que podem ser acessadas no site oficial da leiloeira.

O leilão do Itaú Unibanco acontecerá no dia 29 de abril e conta com 47 imóveis residenciais em sua carteira. O banco oferecerá desconto de 10% para pagamento à vista e parcelamento do lance em até 78 vezes. São diversos imóveis espalhados por todo o Brasil, com destaque para os apartamentos localizados na Bahia, no Espírito Santo e Paraná.

No dia 24, a Frazão Leilões também será a responsável por leiloar imóveis do Santander localizados em mais de 60 cidades brasileiras

Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo são os nove estados brasileiros que contam com 90 lotes que devem ser leiloados, no próximo dia 24, às 11hs. Os imóveis contam com lances iniciais que vão de R$ 7.560 a R$ 1,4 milhão.

Um exemplo é que, no Rio de Janeiro, um apartamento que fica no bairro de Freguesia de Jacarepaguá tem três vagas de garagem e 219 m² de área tem valor avaliado em R$ 2,1 milhão, mas o Santander oferece lance inicial a partir de R$ 1,4 milhão.

Em São Paulo, um apartamento localizado no bairro Brás, na avenida Celso Garcia, tem 87m² e valor avaliado em mais de R$ 300 mil, mas o Santander está leiloando com lance inicial de R$ 218,7 mil.

Por medidas de segurança e seguindo as orientações do Ministério da Saúde, os leilões estão acontecendo de forma online.

Serviço

Evento: Leilão de Imóveis Santander Brasil

Data de início: 15/04 e 24/04

Horário: 15 horas

Quantidade de imóveis: 140

Mais informações

Leilão de Imóveis Itaú Unibanco

Data de início: 29/04

Horário: 15 horas

Quantidade de imóveis: 47

Mais informações