Bancos leiloam 515 imóveis com até 70% de desconto

Pelo menos cinco bancos leiloam 515 imóveis neste mês, com desconto de até 70%. As propriedades oferecidas são casas, apartamentos, terrenos, galpões, áreas rurais e prédios comerciais, ocupados e desocupados.

Os bens estão localizados em todo o Brasil, com oportunidades nos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí e Pernambuco.

É possível encontrar 337 lotes de diversos bancos, como Bradesco, Inter, Pan, Santander e Safra. O pagamento pode ser à vista ou parcelado, dependendo do imóvel escolhido.

O maior desconto é concedido em um apartamento de 71,82 metros quadrados em Salvador (BA), no bairro Rio Vermelho. Com dois quartos, uma suíte e vaga na garagem, o valor de mercado da unidade é de 530.439,41 reais, mas será leiloada no dia 22 por 154.864,42 reais, ou seja, com um desconto de 71%.

Já o desconto médio oferecido pelos imóveis é de cerca de 20%. É o caso de um apartamento no bairro de Pinheiros, em São Paulo (SP), com 57,71 metros quadrados e dois dormitórios. O valor de mercado da unidade é de 433.633,27 reais e será leiloada no dia 20 por 34.906,62 reais.

Para participar da negociação e ofertar lances nos imóveis, os interessados devem se cadastrar no site da Zukerman Leilões, ler atentamente o edital do lote desejado e se habilitar para o leilão. Depois de habilitado, basta dar os lances no imóvel.