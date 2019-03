Bancos e Procon fazem mutirões para renegociar dívidas em todo o país

Em meio às comemorações do Dia Mundial do Consumidor, no dia 15 de março, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e os Procons de todo o país realizarão mutirões para renegociação de dívidas.

Cerca de 80% das pessoas que participam dos mutirões chegam a um acordo com os bancos, informa Amaury Oliva, diretor de Autorregulação da Febraban.

Os estados da Paraíba e Maranhão e as cidades mineiras de Uberlândia, Ubá, São Sebastião do Paraíso e Carmo do Rio Claro são algumas das localidades que já confirmaram a participação nos mutirões.

O consumidor não precisa esperar pela realização de um mutirão caso necessite negociar suas dívidas. Os principais bancos mantêm canais disponíveis para prestar esse serviço e reservam, em seus sites, áreas específicas para este tipo de atendimento.

Além das ferramentas desenvolvidas pelas instituições financeiras, os clientes podem encaminhar suas propostas de negociação aos bancos por meio do site consumidor.gov.br. A plataforma, criada pelo governo federal, é um canal direto de comunicação entre os consumidores e mais de 80 instituições financeiras de todo o Brasil, para solução alternativa de conflitos de consumo. Ela está disponível na Internet e, também, por meio de aplicativos para celular.

Negociação online

A negociação online para quitar dívidas de clientes e empresas avança, ainda, em plataformas e aplicativos oferecidos pelos principais bancos do país. Os acordos feitos de forma virtual já representam até 40% do total, em algumas instituições financeiras, segundo a Febraban.

Pela estimativa do setor, as negociações online já deverão ultrapassar até o ano que vem as presenciais, feitas nas agências – a exemplo do que ocorre com as transações bancárias, com o maior uso dos aplicativos móveis no dia a dia do cliente.

Os cinco maiores bancos de varejo do Brasil têm em seus sites páginas específicas para negociação de dívidas. Juntos, eles representam aproximadamente 95% do mercado de crédito ao consumidor do Brasil.

Confira abaixo os links para os sites de renegociação de dívidas dos principais bancos de varejo:

Banco do Brasil

Bradesco

Caixa

Itaú Unibanco

Santander