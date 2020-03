Bancos disponibilizam linha de crédito para antecipar restituição do IR

São Paulo – É dada a largada da temporada de oferta de linhas de crédito para antecipar o valor da restituição do imposto de renda (IR) para clientes pessoas físicas. Os bancos participantes são Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander e Itaú.

No Bradesco, é possível antecipar 100% da restituição, e o valor mínimo é de 200 reais e o máximo, de 50 mil reais. O crédito deverá ser quitado em uma única parcela, de acordo com o recebimento da restituição do IR, e o prazo para pagamento é 30 de setembro de 2020. As taxas começam em 1,79% ao mês.

Os correntistas do BB também podem antecipar até 100% do valor a ser restituído, limitado a 20 mil reais. O pagamento é feito na data do crédito da restituição ou no vencimento do contrato, em janeiro de 2021 (o que ocorrer primeiro). Os clientes que optarem pela contratação pelo aplicativo ou pela internet banking contam com taxas de juros menores em relação aos demais canais, a partir de 1,49% ao mês. As taxas variam de acordo com o perfil do cliente e o canal de contratação.

No Santander, também é possível antecipar até 100% do valor da restituição, e o cliente recebe o dinheiro na conta corrente no mesmo dia da contratação. Já o débito é efetuado na data de recebimento da restituição ou, caso o cliente não receba até o último lote, na data limite do produto (20 de dezembro). A linha estará disponível até 31 de outubro, e os clientes podem contratar via aplicativo, internet banking, central de atendimento ou em uma das agências. O valor mínimo para contratação é de 100 reais e as taxas partem de 1,69% ao mês.

Por sua vez, na Caixa, o limite de crédito disponibilizado é de até 75% do valor da restituição previsto na declaração do imposto de renda. A depender do resultado da avaliação de risco crédito, o cliente pode contratar até o último dia útil de setembro de 610 reais a 30.000 reais. O vencimento da operação ocorre na data da restituição, sendo que, para os casos em que o crédito não é efetuado pela Receita Federal, o contrato vence no último dia útil do ano corrente.

Já no Itaú, as ofertas começam amanhã (3) e vão até 31 de outubro. Os limites da antecipação vão de 200 reais a 5 mil reais para clientes Varejo e Uniclass e até 10 mil reais para clientes Personnalité. O débito acontece automaticamente na data em que o cliente recebe a restituição ou em 20 de dezembro, se o recurso não for recebido antes. As taxas de juros partem de 1,90% de acordo com o histórico do cliente com o banco. A contratação pode ser realizada tanto nas agências, como pelos canais digitais de atendimento, internet banking, aplicativos móveis, caixas eletrônicos e telefone.

13º salário

Os bancos também vão oferecer linha de financiamento para antecipar o 13º salário. No Bradesco, o pagamento acontece em parcela única, com vencimento até 18 de dezembro. As taxas começam em 1,79% ao mês.

Já no Itaú, clientes Varejo podem contratar valores entre 80 reais e 5 mil reais; enquanto os clientes Uniclass podem solicitar entre 80 reais e 10.000 reais e os Personnalité, de 80 reais a 15.000 reais. O pagamento do empréstimo acontece de forma automática no dia 20 de dezembro. As taxas de juros começam em 1,90%, de acordo com o histórico do cliente com o banco.