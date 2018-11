Bancos dão descontos em empréstimos no mês da Black Friday

São Paulo – Além de cortarem taxas e reduzirem investimentos mínimos de aplicações financeiras, os bancos também vão diminuir juros de empréstimos e oferecer isenção na anuidade de cartões de crédito no mês da Black Friday.

Entre as linhas de crédito nas quais as taxas serão reduzidas, estão a de crédito pessoal, construção e reforma de imóveis, financiamento de veículos e imóveis.

Já faltam menos de duas semanas para o evento, que será realizado no dia 23 e concentra promoções no varejo e no setor de serviços. No entanto, muitas instituições financeiras se adiantaram para oferecer vantagens para clientes durante todo o mês. Algumas promoções se encerram no dia do evento, e outras são válidas até o dia 30.

Veja abaixo as promoções em empréstimos e cartões oferecidas pelos bancos:

Bradesco

O banco antecipa a Black Friday com descontos e benefícios a clientes.

Na contratação de crédito pessoal, o cliente terá até 30% de desconto na taxa de juros para empréstimos a partir de 37 meses.

Já no financiamento de veículos, os clientes pessoa poderão financiar até 100% do valor do automóvel novo ou usado, com prazo de até 60 meses e taxa a partir de 0,89% ao mês. A linha prevê o pagamento da primeira parcela em até 60 dias.

No crédito consignado INSS, o cliente terá 10% de desconto na taxa mínima para operações novas e portabilidade, com prazo a partir de 49 meses.

No crédito imobiliário, o cliente pode financiar até 90% do valor do imóvel pelo prazo de até 30 anos.

Todas as promoções já estão disponíveis aos clientes e são válidas até o dia 30.

Caixa

A campanha do banco oferece condições especiais para contratação de crédito e aquisição de diversos produtos, como seguros, consórcios e cartões de crédito.

O banco oferece redução nas taxas mínimas de juros de linhas de crédito pessoal. As taxas partem de 3,06% a.m no Crédito Direto (CDC). No caso de reformas ou ampliações de imóveis residenciais, elas partem de 1,35% a.m caso o cartão Construcard seja utilizado, e de 1,29% a.m. no Crédito Auto.

Novos correntistas terão 50% de isenção nas cestas de serviço por até 12 meses. Caso o cliente também opte por receber o salário na Caixa, a isenção pode chegar a 100% por 12 meses.

Clientes que têm cartões Caixa participantes do programa de pontos do banco também terão benefícios. Há ofertas de bonificação e descontos exclusivos com parceiros Multiplus, Smiles, Tudo Azul e Amigo Avianca.

Na aquisição de cartão da bandeira JCB Único, no período de 12 a 30 de novembro, será oferecido bônus de 10 mil pontos Multiplus. Basta o solicitante fazer seu cadastro no programa Pontos Multiplus até 5 de dezembro e realizar ao menos uma compra até 25 de dezembro.

As ofertas da Caixa são válidas até o dia 30 de novembro.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil terá, entre os dias 19 e 30 de novembro, oferta de produtos e serviços para a Black Friday.

Entre as ações, estão pontuação turbinada nos programas de relacionamento na aquisição de produtos de captação e seguridade; taxas de emissão e anuidade de cartões de crédito com até 100% de desconto; financiamento de veículos com taxas reduzidas; consórcio com até 30% de desconto nas taxas de administração; condições diferenciadas para pagamento de contas; parcerias e descontos nas bilheterias dos centros culturais (CCBB) no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte; e promoções exclusivas em empresas parcerias.

Condições, detalhes e regras para cada oferta serão detalhadas a partir do dia 12 de novembro.

Inter

O banco irá oferecer crédito imobiliário com taxas a partir de 9% ao ano mais Taxa Referencial (TR) e até 360 meses para pagar.

Todas as propostas cadastradas no mês garantem a taxa, mesmo que o crédito seja liberado apenas em dezembro ou janeiro.

A taxa também é válida para pedidos de portabilidade de financiamentos realizados em outras instituições.

Credicard

Os cartões estão oferecendo descontos especiais em sua loja de benefícios aos clientes no mês, que envolve todos os parceiros.

Além disso, novos clientes que contratarem o Mastercard Black entre os dias 12 a 21 de novembro ganham, de forma gratuita, a primeira anuidade. O cartão tem programa de fidelidade que oferece até 5 pontos por dólar no caso de compras em serviços de streaming como Netflix e Spotify, 3 pontos em transações internacionais e 2 pontos em compras no Brasil.

Alguns parceiros do cartão farão ofertas adicionais. A agência de viagens Decolar dará até 10% de descontos em passagens, hotéis e pacotes, enquanto o eBay oferece até 50 dólares de desconto no dia 23 de novembro. A Rappi oferece 150 em frete grátis para novos usuários.