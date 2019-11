Bancos dão desconto em taxas e reduzem aplicação em fundos na Black Friday

São Paulo – Grandes bancos, como Caixa, Itaú e BB, além de instituições financeiras de porte médio, como Pan e Inter, oferecem promoções em produtos e serviços financeiros durante a Black Friday. Já seguradoras, como Porto Seguro e Youse, incentivam a contratação de proteções.

O Itaú Unibanco oferece até o fim do mês taxas reduzidas (a partir de 0,69% ao mês) para clientes e não clientes que contratarem financiamentos de veículos no banco, além de benefícios em produtos e serviços do segmento automotivo, como Seguro Auto (até 20% de desconto).

O BB terá 50 produtos em promoção para clientes, como soluções de crédito, investimento, seguros, consórcios e renegociação de dívidas. Algumas ofertas já estão disponíveis, como taxas a partir de 0,60% para o financiamento de veículos. No crédito consignado, as taxas serão a partir de 1,16% e a renegociação de dívidas terá desconto de 14%. Há ainda corretagem zero para a compra e venda de ações e redução de 200 mil para 1 mil na aplicação inicial no fundo de investimento BB Renda Fixa LP High.

A Caixa reduziu a aplicação inicial em quatro fundos de investimentos. Válida até 6 de dezembro, as reduções chegam a até 90% e abrangem fundos multimercado e de ações livre. Os fundos de multimercado Juros e Moedas, Juros e Moedas Plus e Multimercado Livre poderão ser contratados com aporte inicial de 50 mil reais, 500 reais e 3 mil reais, com descontos de 50%, 90% e 70%, respectivamente. Já o fundo de investimento de Ações Livre pode ser contratado a partir de 500 reais, redução de 90% se comparado com a aplicação inicial regular de 5 mil reais.

O Banco Inter dará desconto de 3 mil reais nas tarifas de avaliação e cadastro do imóvel. E o consignado tem taxa promocional a partir de 1,25%. Para seguro residencial, dará 30% de cashback na primeira parcela. No seguro de proteção financeira, o dinheiro de volta será equivalente a 100% da primeira parcela. No plano odontológico, o desconto concedido será de 40% nas três primeiras mensalidades.

O Banco Pan oferecerá diversos descontos para renegociações de dívidas, financiamento de veículos, cartão e empréstimo consignado. Durante a campanha, os consumidores que pretendem renegociar uma dívida com a instituição financeira poderão conseguir até 95% de desconto. O financiamento de veículos terá taxa a partir de 0,79% ao mês para carros leves, com entrada de 50%, financiamento em até 36 vezes, para modelos a partir de 2015 – o desconto é válido apenas para contratações em parceiros credenciados pelo PAN, até este sábado (30).

A Youse, plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora, dará 15% de desconto no Seguro Auto e 20% nos Seguros Vida e Residencial. O desconto será aplicado no valor das coberturas do seguro, que é pago mensalmente e tem vigência de 24 meses. Para os clientes do seguro auto, serão concedidas sete assistências gratuitas a partir da contratação da assistência guincho.

A Porto Seguro oferece descontos especiais com prazos estendidos para quem deseja adquirir um produto da companhia. Os clientes de todo o país que adquirirem Porto Seguro Residência Habitual, Premium e Veraneio, terão desconto de 15%. A contratação do Porto Seguro Equipamentos Portáteis (celulares, câmeras fotográficas) terá um desconto de 10%.