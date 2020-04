Bancos alertam para golpe do auxílio emergencial de R$ 600

A Febraban alerta para golpes relacionados ao auxílio emergencial de R$ 600 fo. Segundo a associação dos bancos, foram criados dezenas de aplicativos falsos relacionados ao benefício criado pelo governo federal. Os golpistas se aproveitam da necessidade de as pessoas se cadastrarem no app da Caixa para receber o benefício para roubar a informações sigilosas.

Segundo a associação dos bancos, a mistura de medo da doença e a confusão trazida pelo excesso de fontes de informação criam o ambiente perfeito para a ação dos golpistas.

A Febraban reforça a importância de manter uma postura vigilante para evitar cair em um desses golpes. “Desconsiderar qualquer informação que não esteja nos canais oficiais dos governos e empresas é um bom caminho”.

Em caso de dúvida sobre a veracidade de uma mensagem ou conteúdo, interrompa a operação e entre em contato com o SAC do prestador do serviço ou vendedor do produto para confirmar se aquilo é real.

Orientações

Para reduzir os riscos de ser vítima de golpistas, a Febraban destaca as seguintes orientações:

O site oficial para se cadastrar para receber o auxílio emergencial é https://auxilio.caixa.gov.br;

O cadastramento para receber o auxílio emergencial também pode ser realizado pelo app especifico da Caixa, que deve ser baixado apenas na loja oficial de aplicativos do sistema operacional do seu dispositivo (Android e iOs)

Não repasse seus dados para nenhuma pessoa intermediar a concessão do auxílio emergencial. Apenas a Caixa avalia e confirma quem é elegível ao benefício e eles não procuram as pessoas ou usam serviços de terceiros

Sempre baixar qualquer aplicativo apenas da loja oficial do sistema operacional do seu dispositivo;

O banco não liga nem encaminha links por SMS, WhatsApp ou e-mail pedindo atualização dos dados, sincronização de token ou desbloqueio de cartão

Não clique em nenhum link. Digite, no navegador, o endereço eletrônico do banco ou da loja em que pretende realizar a transação ou compra;

O banco não entra em contato para pedir cadastro de favorecido, transferências, transações para testes ou estorno de valores nem desbloqueio de cartão

O banco não entra em contato para dizer que sua conta será bloqueada por falta de atualização cadastral

Também não envia ninguém em sua casa para retirar seu cartão, notebook, computador, tablet, celular ou o chip dele como também não entra em contato para pedir atualização ou sincronismo de token

Fique atento a links encurtados e desconhecidos por sms ou e-mail. Não clique nem informe seus dados