Banco Pan lança conta digital de olho na classe C

São Paulo – O Banco Pan anunciou, nesta quinta-feira (6), o lançamento da sua conta digital com foco nas classes C,D e E. A expectativa é que sejam abertas 2 milhões de contas esse ano.

A conta digital não tem tarifa de manutenção e tem um pacote mensal gratuito de transferências, saques na Rede 24 horas, depósitos via boleto, pagamentos de contas, além de diversos produtos de crédito e outros serviços. Vale destacar que a navegação no aplicativo do Banco Pan não consumirá a internet do celular.

Ao abrir uma conta o cliente receberá um um cartão múltiplo (crédito e/ou débito) sem anuidade. Também é possível cadastrar o cartão de débito para pagamentos digitais de serviços como Netflix, Spotify e Uber.

O banco também oferecerá crédito pessoal com taxas e valores de acordo com o perfil do cliente. “O crédito é o nosso principal instrumento para atração, engajamento e monetização de clientes. Afinal, a falta de crédito adequado é a maior dor do nosso público. E esse é exatamente nosso grande diferencial. Está em nosso DNA. Desde 2011, já concedemos mais de R$ 160 bilhões em crédito para as classes C, D, e E”, explica Diogo Ciuffo, diretor do Banco Digital e Meios de Pagamentos.

Até agora 40 mil clientes já testaram o produto e a estratégia do banco para atrair novos será na oferta para a base de clientes ativos e ex-clientes do PAN, fluxo de potenciais clientes solicitando crédito mensalmente, marketing digital; rede física de distribuição entre outros.