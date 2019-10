Banco Original volta a oferecer cashback em investimentos

São Paulo – O banco digital Original lançou nesta segunda-feira (28) a segunda edição da campanha digital “Ganha Ganha”. A ação consiste em oferecer cashback para todos os clientes que investirem em algumas modalidades de renda fixa.

Ao aplicar dinheiro em CDB, LCA ou LCI do banco, será possível receber, além da rentabilidade das aplicações (que variam entre 100% e 117% do CDI), 1% do valor investido em cashback. O crédito, que será depositado de forma automática no cartão do banco, poderá ser usado em qualquer tipo de compra.

As aplicações que se enquadram na campanha exigem investimento inicial a partir de mil reais, têm duração de pelo menos um ano e não oferecem opção de resgate diário. Quem investir 1 milhão de reais, valor máximo permitido, terá crédito de 10 mil reais na conta. Quem investir mil reais, irá receber 10 reais de volta. CDBs, LCIs e LCAs são garantidas pelo FGC.

Para participar, é preciso baixar o app e abrir uma conta.