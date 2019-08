Banco Original e Guiabolso “inauguram” open banking no Brasil

São Paulo — O Banco Original e o aplicativo de finanças pessoais Guiabolso começam uma parceria nesta segunda-feira, 19, numa antecipação ao open banking, o sistema que dá aos clientes controle sobre seus dados bancários e que o Banco Central quer implementar no país.

O acordo inicialmente permite que clientes do Original conectem suas contas ao Guiabolso. Com autorização prévia, o app sincroniza as movimentação da conta, cartões de crédito e de débito e investimentos, e mostra o histórico de renda e gastos.

Clientes do Guiabolso também poderão abrir conta e ter acesso a outros produtos do Original, do grupo J&F. O próximo passo será integrar o Guiabolso com produtos de investimentos do banco, o que deve acontecer até o fim do ano. Mais adiante, clientes do Original também poderão fazer transações por meio do Guiabolso.

Para tentar fazer que o acordo seja um caminho para acelerar a expansão da base de clientes de ambos, os parceiros também lançaram mão de ofertas promocionais. Quem abrir conta no banco por meio do aplicativo terá isenção de um ano da mensalidade do serviço eletrônico de pagamentos Sem Parar e de seis meses do Spotify e Netflix, se tiver um pedido de cartão de crédito aprovado.

O acordo sublinha o movimento de aproximação entre as próprias plataformas de serviços financeiros, que despontaram nos últimos anos no Brasil oferecendo produtos com taxas e juros menores do que os do sistema bancário estabelecido.

Criado há cinco anos, o Guiabolso, hoje o maior site de finanças pessoais do país, com quase 6 milhões de clientes, tem nos últimos meses feito parcerias com outras fintechs para concessão de produtos e serviços financeiros.

“Mas estávamos incompletos, porque não tínhamos oferta mais completa de serviços, como as oferecidas por bancos”, disse o presidente e fundador do Guiabolso, Thiago Alvarez.

O Banco Original, que surgiu em 2013 como um dos primeiros assim chamados bancos digitais no país, desde o ano passado vem numa campanha de rápida aceleração da base, e acabou de atingir a marca de 2 milhões de clientes.

Segundo o diretor de Tecnologia e produtos do banco Original, Raul Moreira, a parceria com o Guiabolso reflete a leitura de que uma abertura mais abrangente do mercado bancário é questão de tempo e que a melhor saída é se antecipar.

“A gente vai se expor primeiro, mas também vai aprender primeiro quais as demandas desse público que quer soluções financeiras totalmente digitais, sem as burocracias e custos dos modelos tradicionais”, disse Moreira.

De fato, o acordo acontece na esteira de uma série de movimentos do Banco Central no sentido de ampliar a competição no setor bancário como forma de reduzir taxas e juros cobrados de clientes. Cerca de 80% do ativos do setor bancário estão concentrados nos cinco maiores bancos.

Após ter regulamentado a operação de fintechs de crédito no ano passado, o BC planeja implementar no país em 2020 a entrada em vigor do pagamento instantâneo, sistema ininterrupto de transferências automáticas de dinheiro que deve pressionar fortemente as receitas de bancos e credenciadoras de cartões.

A iniciativa é parte de um movimento mais ambicioso do regulador de implementar o open banking, assim como já existe na Europa. Na forma completa, esse modelo permite que clientes de bancos movimentem todas suas transações financeiras num único aplicativo e decidam quais instituições podem ter acesso aos seus dados, como forma de conseguir melhores condições e preços por produtos financeiros.

“Estamos nos antecipando à regulação em pelo menos dois anos”, disse Alvarez.

Por ser o primeiro acordo nesses moldes, eventuais clientes da parceria Original-Guiabolso não poderão, de imediato, experimentar integralmente todos os benefícios do open banking.

Mas como é próprio desse ambiente, o acordo não cobra exclusividade de nenhuma das partes, que já conversam com outros possíveis parceiros mais adiante.

Com a entrada de mais participantes nesse modelo ficará mais claro como o mercado vai se comportar em termos de remuneração entre os parceiros, disse Moreira. No caso, o Guiabolso receberá remuneração por contas do Original abertas por meio do aplicativo, mas os executivos não detalharam.