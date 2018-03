Banco Neon vai lançar cartão de crédito sem taxa na próxima terça

São Paulo – Na próxima terça-feira (27), mais uma fintech vai lançar seu primeiro cartão de crédito sem anuidade: o Banco Neon. A empresa entra na disputa com um cartão internacional da bandeira Visa, múltiplo, que oferece as funções crédito e débito no mesmo plástico.

O cartão é vinculado à conta 100% digital do Neon, sem taxa de manutenção. O plástico é esperado desde o ano passado, quando a fintech anunciou o lançamento e prometeu cobrar juros mais baixos do que os grandes bancos.

O novo cartão de crédito compete com pelo menos outros sete sem anuidade, de fintechs e bancos tradicionais que entraram no páreo.

Entre as novidades do cartão, os usuários poderão aumentar 20% do limite de crédito em momentos de emergência, sem taxa. Porém, o aumento permanecerá disponível para uso durante somente sete dias, uma vez por mês.

Além disso, dentro do seu limite de crédito predeterminado, os usuários poderão aumentar ou reduzir seu limite livremente pelo aplicativo. As ferramentas fazem parte de uma estratégia da empresa de disponibilizar ferramentas para ajudar no controle financeiro.

Para solicitar o cartão a partir de terça (27), é preciso abrir conta no Neon, e pedir o cartão na aba “Crédito” do aplicativo. Todos os pedidos passarão por uma análise de crédito e, inicialmente, a fintech terá um lote limitado. Depois, novos lotes serão liberados aos poucos.

O banco diz que uma forma de aumentar as chances de conseguir o cartão é controlando os gastos na aba “Objetivos” do aplicativo, para melhorar a análise de crédito. Após ter o crédito aprovado, o cliente deverá aceitar os termos do contrato no aplicativo.

Para quem já é cliente do Neon, todos os cartões emitidos após setembro de 2017 já são múltiplos e a função crédito será habilitada automaticamente após a aprovação da solicitação.

Quem tem cartão Neon emitido antes de setembro de 2017, que ainda não é múltiplo, deverá solicitar um novo cartão com a função crédito pelo app. O cartão de débito original vai continuar funcionando normalmente até o novo ser ativado.

Outras novidades

O Banco Neon também está desenvolvendo produtos em parceria com empresas para oferecer seguros, câmbio e transporte no aplicativo. Por enquanto, oferece apenas recarga de celular.

A fintech também está testando oferecer contas digitais sem taxa de manutenção para pessoa jurídica, com foco em pequenas empresas.

O aplicativo do Neon tem uma ferramenta de planejamento financeiro que permite criar objetivos e agendar aplicações automáticas em um CDB que paga 100% do CDI. Por enquanto, o app não oferece outros investimentos.