Banco lança serviço que poupa centavos automaticamente na conta digital

São Paulo- O Banco BMG lançou uma nova funcionalidade para os clientes de suas contas digitais que permite guardar e investir, automaticamente, os pequenos trocados que sobram de compras feitas no cartão de débito ou de crédito. Chamado de Poupa Pra Mim, o recurso arredonda para cima os centavos das compras de valores quebrados, e a diferença é guardada em uma conta separada, como uma espécie de cofrinho virtual.

Ou seja, se o cliente passa o cartão para uma compra no valor de 8,70 reais, o sistema contabiliza como 9,00 reais, e os 30 centavos da diferença vão para esse “cofrinho”. O arredondamento dos centavos é sempre feito para o próximo valor cheio. Se a pessoa está sem dinheiro na conta ou sem saldo suficiente, o débito do arrendondamento não é feito, e ela não corre o risco de ficar no negativo por isso.

A cada 100 reais juntados nessa conta, a plataforma faz uma transferência para um CDB do próprio banco, aplicação que, de acordo com o BMG, rende mais do que a poupança. Os valores poupados também podem ser resgatados a qualquer momento pelo correntista de volta para sua conta corrente ou para o saldo de seu cartão de crédito, para serem usados como quiser.

O recurso está disponível para todos os clientes que possuem a versão digital da conta do BMG, mas precisa ser ativado para começar a funcionar. Isso deve ser feito por meio do aplicativo ou do internet banking. A opção também pode ser desativada a qualquer momento, pelo mesmo caminho.

A intenção, de acordo com o banco, é estimular um hábito de poupar que era comum quando a grande maioria dos pagamentos eram feitos em dinheiro, mas que, com os cartões, foi se perdendo: o de pegar as moedinhas do troco e ir colocando, literalmente, em um cofrinho. Daí a ideia do “cofrinho virtual”.

Turbinada nas economias

Para aqueles que querem guardar um pouco mais, há outras duas funcionalidades que turbinam as remessas para o cofrinho virtual. Uma delas é a Poupa Mais, que, além dos centavos arredondados para cima, acrescenta um valor fixo, definido pelo usuário, a ser guardado a cada compra, como 1 real ou 2 reais, por exemplo.

A outra é o Poupa Turbo, que, junto aos centavos, reserva o equivalente a um percentual do valor da compra feita, como 5%, 10% ou 20%. Esse percentual também é definido pelo correntista.